Javier Arce descarta renunciar al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y señala que no cuenta con procesos judiciales abiertos

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Javier Arce, descartó este martes que haya presentado su renuncia al cargo a raíz de los cuestionamientos en su contra frente a la crisis alimentaria. Además, negó tener algún proceso judicial abierto ni impedimento de salida del país.

En entrevista con el programa Todo se sabe de RPP, Javier Arce calificó de "juego sucio" el informe de Cuarto Poder donde se revela que él tiene la condición de reo libre en un proceso por estafa genérica iniciado en junio del 2021.

"No lo he pensado, lo que he pensado es consolidar la verdadera transformación del Perú al lado de nuestros hermanos agricultores, no defraudar la confianza del presidente de la República", dijo sobre una eventual renuncia al cargo. "No, no lo he hecho", insistió ante la consulta si presentó su carta de dimisión para la consideración del jefe del Estado.

Javier Arce resaltó que se siente capacitado para el cargo de ministro de Desarrollo Agrario y Riego porque, aseguró, conoce el sector.

"Me siento con la suficiente capacidad para poder solucionar y prevenir el gran problema alimentario con agricultura familiar", sentenció.

"Omisión administrativa"

El ministro de Desarrollo Agrario aclaró que en su declaración jurada hubo una "omisión administrativa" el día de la juramentación sobre denuncias e investigaciones en su contra.

"En 20 minutos me hicieron firmar una declaración jurada que de una u otra forma no vi bien, pero es una omisión administrativa que hoy he presentado a la PCM", expresó.

Javier Arce afirmó que estuvo detenido cuando fue teniente alcalde de Santa Rosa por una acusación de usurpación de funciones en 1996, pero que luego tuvo una sentencia absolutoria. Precisó que esta reclusión se dio en el Penal San Jorge como "víctima" del Poder Judicial.

"Cuando tuve 26 años fui el teniente alcalde más joven del país, denuncié a un alcalde corrupto, un árabe en el distrito de Santa Rosa, me detuvieron 40 días por usurpación de funciones, cosa que nunca se ha dado en el Perú. Cuando yo salí, el Jurado Nacional de Elecciones me pedía para que yo asuma la alcaldía y al final salió una resolución de absolución" explicó.

Javier Arce precisó que como dirigente gremial y de movimientos populares cuenta con denuncias por haber tomado Cofopri, Sedapal y por liderar luchas contra el "peaje corrupto".



"Tengo una serie de denuncias como podría tener cualquier dirigente popular. Tengo acá mis antecedentes, no tengo ningún tipo de antecedentes penales o judiciales", destacó.

Además, Javier Arce sostuvo no conocer su situación sobre "reo libre", indicó que no tiene que acudir a firmar al Poder Judicial y consideró que esto quizá se trata de un proceso del año 1996.

"No tengo ningún proceso abierto, denuncias sí tengo, pero no tengo ningún tipo de comparecencia ni voy a firmar", manifestó.

De acuerdo con un reportaje por Cuarto Poder, el ministro Javier Arce estuvo en prisión en 1997 y tiene 20 denuncias fiscales. Al respecto, el titular del Midagri admitió, vía Twitter, que sí estuvo en prisión y que sí tenía investigaciones fiscales por su labor como "dirigente popular".

Contratación de sobrina política

El último domingo el programa Panorama reveló que el ministro Javier Arce contrató a su sobrina política en su despacho del parlamento andino. Sobre esta denuncia periodística, el titular del Midagri explicó que fue una persona de confianza que renunció en febrero al cargo de asistente y protocolo.



"Antes de que se contrate a la señorita yo consulté con los abogados y de acuerdo a la ley está ella como cuarto grado sanguíneo", dijo sobre la hija de la hermana de su esposa. "Le puedo pasar la norma del Congreso de la República donde figura que me falcuta y no estoy infringiendo la ley", agregó.

