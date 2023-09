Presidente del Poder Judicial califica de "inexacto" el monto sobre presupuesto colocado por el MEF

Gobierno Javier Arévalo indicó que hay "mandos medios" del MEF que "prepararon" comunicado "comprometedor".

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció hoy, lunes, en torno al reciente comunicado del Ministerio de Economía (MEF) respecto al presupuesto de dicho poder del Estado para el año fiscal 2024.

Como se recuerda, el último sábado, el MEF indicó que dicho presupuesto se ha incrementado "continuamente", año tras año, y que, para el 2024, este será de S/3 646 millones, lo cual, según el ministerio, representa un incremento de S/246 millones en relación al año anterior.

Además, el MEF resaltó que el Poder Judicial está solicitando S/7 200 millones y que "casi el 40% se orienta a bonificaciones y mayores salarios". También indicó que los magistrados "tienen los mayores ingresos del sector público" y que su demanda presupuestal es inviable pues "comprometería las reglas fiscales".

Sobre las aseveraciones del @Poder_Judicial_ respecto a los recursos asignados para el año 2024, el #MEFComunica lo siguiente: 📄 https://t.co/Ts3wkgVTpo pic.twitter.com/nw06Ns8Jn7 — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) September 23, 2023

"Se está haciendo afirmaciones temerarias"

En respuesta a ello, el titular del Poder Judicial indicó que "las cifras que han aparecido en el comunicado del MEF no son exactas".

"Se ponen unas cifras que originalmente se trabajó, pero que, si ven mis declaraciones ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, fueron disminuidas", señaló.

"Además, en ese comunicado se hace afirmaciones que son temerarias y se pretende presentar al Poder Judicial como uno de los sectores mejor pagados de la población e, incluso, lo presentan frente a otros sectores casi creando una situación de enfrentamiento entre la población y el Poder Judicial", agregó.

En ese sentido, dijo desconocer por qué esos datos fueron difundidos y responsabilizó a "mandos medios" del Ministerio de Economía.

"Yo creo que el señor ministro de Economía es una persona muy conocedora de su materia, responsable y honorable, pero lamentablemente hay funcionarios de mando medio que son los que toman estas decisiones. Yo le debo decir que lo que nosotros hemos enviado, ni siquiera recortado se nos ha otorgado. Ese es el tema. No es como se dice que son 7 mil millones y pico (…), las cifras son mucho menores", explicó.

Asimismo, aseveró que, en los últimos tres años, el presupuesto para su sector ha sido disminuido sistemáticamente.

"En los últimos tres años tenemos que el presupuesto se ha ido reduciendo. El año pasado fue 1.58% del presupuesto y ahora es 1.51% y cada vez va reduciéndose más. No es cierto que estemos pidiendo S/7 200 millones. Eso fue un cálculo original que, ante la Comisión de Presupuesto, aceptamos de que esto bajara (…) a S/1 204 millones", indicó.

A su vez, Arévalo Vela pidió reunirse con el ministro de Economía, Alex Contreras, y que no se difundan "comunicados que perturban a la población".

"Se está faltando a la verdad y no creo que (sea) el ministro de Economía. Creo que hay mandos medios que han preparado este comunicado que resulta comprometedor. Lo que le pido al ministro de Economía es una reunión para que se atienda lo que verdaderamente se ha pedido y que no se lancen comunicados que perturban a la población que piensa que estamos pidiendo una suma astronómica, lo que no es", subrayó.

"Tenemos más de 3 mil personas que ganan menos de S/1 950, personal mal pagado también es un problema. Si no nos apoyan, la lucha contra la criminalidad puede tener tropiezos", puntualizó.