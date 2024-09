Así se despidió Javier González-Olaechea Franco, exministro de Relaciones Exteriores, tras entregar el cargo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jueves pasado se realizó la ceremonia de presentación del nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo, en el Palacio de Torre Tagle, a la que asistió también el excanciller Javier González-Olaechea y representantes del cuerpo diplomático, congresistas y diversas autoridades.

El canciller Schialer expuso los principales lineamientos de su gestión para reforzar la proyección internacional del Perú y las relaciones con nuestros pares de América del Sur. En lo que respecta a Venezuela, enfatizó que no hay ningún giro.

“El Perú continuará manteniendo su firme e invariable posición de exigir el respeto a la voluntad expresada por el pueblo venezolano en los comicios presidenciales del 28 de julio pasado; no se han presentado las actas electorales de estos comicios de acuerdo a ley, lo que es evidencia de graves irregularidades en el proceso, las que ya hemos denunciado. No reconocemos, por ello, esos resultados. Asimismo, condenamos enérgicamente las detenciones arbitrarias y la persecución política que sufren nuestros hermanos venezolanos, en particular aquellos que se oponen al régimen de Maduro. Hemos rechazado resueltamente la orden de aprehensión emitida en contra del señor Edmundo González Urrutia. Lo que sucede en Venezuela reviste la mayor importancia para el Perú y para la región. El Perú reitera una vez más que continuará apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la libertad”, remarcó.

Por su parte, el excanciller Javier González-Olaechea ofreció un discurso. Fue ministro de Relaciones Exteriores desde el 7 de noviembre de 2023 hasta el 3 de septiembre de 2024.

El honor de servir

Por Javier González-Olaechea Franco

Esbozo de poema escrito horas antes de leerlo en la ceremonia en el patio de honor de Torre Tagle al despedirme como Canciller de la República y que incorporaré a mi viejo y no publicado poemario.

Lima, 5 de septiembre del 2024.



Nunca pudiste imaginar,

acaso, ni en tu desvelo más rotundo,

cuán aferrado a tu terruño,

el significado de servir tan profundo.

Creyente y porfiado amante del Perú,

jamás anhelaste el voluntario destierro,

ya que tenías anillada a la razón tu porfía,

escuchando los que tu silencio te decía.

¡Escúchame público servidor!

te susurro como al victorioso romano general,

recuerda que esos aplausos son prestados,

hacen bulla, pero siempre como el río se agitan,

porque en su naturaleza se tropiezan pincelados.



Si cambian los vientos,

si cambian los rumbos,

si el camino es empedrado

¿por qué no habrían de cambiar los humores?

Lo que nunca muta o debe mutar,

es el susurro indeleble de tu interior,

es el amor hacia los tuyos,

es tu afán por el servir,

es el legado de honor recibido,

y que no es moneda de uso.

Escúchame necio,

no te alejes de los tuyos,

porque por la experiencia vivida y compartida, todos son tuyos,

porque la esperanza ajena ya no te es ajena,

porque es cumplir con tu fe como creyente.

Y así como el servicio debe obligarte,

igual las miradas no te perdonan los distingos,

porque entre el servicio público y el honor,

se funda en hierro una invalorable comunión,

con la que acuclillado te postras ante el Creador.



Y recuerda porfiado amante del Perú,

que no pudiste hacer invisible tu identidad,

que no pudiste esquivar las miradas,

porque al acariciar tus luengos sueños,

no quisiste esquinar ni ocultar tu identidad,

porque tus sueños también tienen otros dueños.

Acaso sin buscarlo despertares despertaste,

de un puñado a quienes la fortuna esquiva,

y de pronto te encuentras cara a dicha desdicha,

preguntándote ante hoy tanta sutil circunstancia,

¿y qué hiciste aquí?

Y no puedes eludir tanta interpelación,

de variadas edades y condición,

que implacable, horadan tu conciencia,

por la responsabilidad que asumiste,

plena de convicciones que sin fronteras compartiste.

Y de pronto te vuelves a encontrar cara a cara,

y por instantes se te nubla la razón,

y ya no te inquieres acerca de explicación,

dado que, al aceptar el servicio público,

no te cabe el derecho a interpelarte,

ni siquiera al momento que de tu sueño despertarte.

Y te asalta el honor de tus padres,

y ante ese tan brioso tropel recuerdo,

se encoge tu ser y aún tu más vana vanidad,

olvidando que los poetas helénicos ya entonces,

veían correr galopante, brioso y angustiado

un tropel blanco, cabalgado por el honor abrumador.

Y de pronto, retorna el retorno a tu vivir,

te despides ante los tuyos,

asimilando la evidencia,

sin deletrear lo hecho y lo encaminado,

en esta bella casa que abriste al público ilusionado.

Así que aprecien todos,

su belleza colonial,

y a los grandes que la habitaron

ante el escaso fluido de tu manantial,

aquí hoy presente ante el cielo gris y triste

de nuestra empinada capital.

Y sólo así debemos procurar servir,

es la tarea labriega del público servidor,

es unir dos claveles en uno y grande,

es la bella primavera de sentir

lo que el prójimo siente y resiente.

Mi gratitud me embarga y mi corazón se encoge.

Me rindo ante todos los públicos servidores

ante todos los custodios de esta tradición,

ante mis colaboradores más estrechos,

y qué menos, ante las tres reinas

que me rociaron con su bella entrega.



Y me rindo más aún ante mis muy queridos jóvenes,

capaces entre capaces, gentiles entre gentiles,

honrados entre honrados,

porque le recordaron a este cano pecho,

que no hay mayor honor que servir a nuestra Nación.