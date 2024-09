Patricia Chirinos pide la renuncia del canciller Elmer Schialer tras declaraciones sobre Venezuela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Patricia Chirinos pide la renuncia de Elmer Schialer a la Cancillería tras declaraciones sobre Venezuela

La congresista de Avanza País Patricia Chirinos envió un oficio al despacho de la presidenta Dina Boluarte en donde solicita la destitución del recientemente nombrado canciller, Elmer Schialer.

De acuerdo con el documento, la solicitud de la parlamentaria se da por las declaraciones de Schialer sobre cómo manejará su gestión la postura del Perú sobre la crisis en Venezuela.

"Nuestra posición, la del Perú, es una posición firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. El detalle lo veremos después", aseguró el nuevo titular de Relaciones Exteriores poco después de jurar al cargo.

Según Chirinos, con el cambio de Javier González Olaechea por Schialer, la mandataria cometió "otro error imperdonable".

"Cambiar al excanciller González Olaechea, que ha venido proyectando una buena imagen hacia el exterior, por Elmer Schialer, no es solo un retroceso en nuestra diplomacia, sino también una traición a la firmeza que hemos venido teniendo frente a la dictadura chavista", afirmó.

"No vamos a permitir una diplomacia cobarde"

La parlamentaria agregó que "no se puede ser débiles" frente al "régimen asesino" de Nicolás Maduro. "No vamos a permitir una diplomacia cobarde. El pueblo peruano no va a ser cómplice de la tiranía de Maduro", manifestó.

"Por eso le exigimos, señora Boluarte, la renuncia inmediata del canciller Elmer Schaller", aseveró.

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante solicitó a Auristela Obando Morgan, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que cite al canciller Schialer para que explique cuál será la posición del Perú con relación a Venezuela bajo su gestión.

"No hay un cambio de posición del Perú"

El Gobierno del Perú no ha cambiado de posición con respecto a la situación que vive Venezuela, en medio de las denuncias de fraude que recaen sobre la reelección del líder chavista Nicolás Maduro. Así lo reveló el nuevo canciller Elmer Schialer Salcedo, quien dijo ayer que los problemas del país caribeño deben ser “resueltos por los venezolanos”.

A su salida de Palacio de Gobierno tras jurar en el cargo, el flamante canciller respondió a la prensa que el panorama de Venezuela era “delicado”. “Nuestra posición, la del Perú, es una posición firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. El detalle lo veremos después".

Un día después, y en declaraciones a TV Perú, el diplomático – quien releva en el puesto a Javier González-Olaechea – alegó que sus declaraciones fueron malinterpretadas por algunos medios de comunicación, lo que ha valido que la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, exija su renuncia.

Así, Schialer Salcedo enfatizó que el Perú está al tanto de los últimos sucesos en Venezuela y conserva la posición de defensa de la democracia en el país caribeño.

“No hay un cambio de giro, no hay un cambio de posición con respecto a la situación a Venezuela. Considero mi respuesta de la manera en que ha sido resaltada en titulares [que] puede llevar a una desafortunada doble lectura, si es que no se le escucha íntegramente. Por eso, reafirmo que mantenemos una firme posición de la defensa de la democracia en Venezuela”, declaró.