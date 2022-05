El presidente del JNE responde a las acusaciones | Fuente: Andina

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, negó este miércoles que haya formado parte de un equipo técnico para ayudar a ganar a Pedro Castillo en las elecciones generales, tal como afirmó el empresario Zamir Villaverde ante la comisión de Fiscalización.

Salas Arenas brindó una entrevista a RPP Noticias donde negó cualquier tipo de irregularidad en el proceso electoral. Además, señaló que el empresario solo está siguiendo un libreto con acusaciones falsas y sin sustentos.

"Es una acusación falsa que no tiene respaldo de ningún suceso de la realidad. Pero supongo que es una cosa muy arquitecturada, muy preparada con la finalidad de presentar como ciertos hechos inexistentes. A mi no me tiene con cuidado. El JNE y los organismos electores ha cumplido como corresponde a sus deberes constitucionales y esa labor ha sido auditada por los observadores nacionales como internacionales", sostuvo Jorge Salas Arenas.