José Jerí anuncia que especialistas en seguridad del extranjero llegarán al Perú "la próxima semana"

El presidente José Jerí adelantó que la próxima semana vendrán al país especialistas del extranjeros para dar recomendaciones sobre la lucha contra la inseguridad. En entrevista con RPP, precisó que el 'Plan Bratton' es solo una de las herramientas del nuevo proyecto de seguridad ciudadana.

"Nosotros hemos dicho que vamos a basarnos no solamente en el plan Bratton. Hemos dicho que en el nuevo plan de seguridad ciudadana que estamos elaborando a través del Ministerio del Interior, una de las herramientas que estamos tomando en consideración es el plan Bratton, mas no la única", señaló.

"Una de las herramientas es lo que hemos heredado que es un plan, el plan Bratton. La segunda es alguna de las herramientas que nos proporcionó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. También hemos dicho que van a venir especialistas del extranjero la próxima semana para opinar sobre la base de la realidad, sobre la base de la información que les estamos mandando para que nos den sus recomendaciones", agregó

Jerí Oré detalló que otra de las fuentes que van a usar es la "experiencia comparada" de otros países en los que está funcionando la estrategia para combatir la delincuencia. En esa línea, reiteró que el denominado 'plan Bratton' "es una herramienta" para la elaboración del nuevo Plan de Seguridad Ciudadana.



En otro momento, el gobernante saludó la disposición del jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, de someterse a la prueba del polígrafo ante los cuestionamientos en su contra. Sobre el tema penitenciario, el jefe del Estado sostuvo que al asumir el Gobierno decidió ir a los penales no para dar espectáculo, sino porque se evidenció que desde las cárceles se planificaban diversos delitos.