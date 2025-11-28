José Jerí anunció que antes de la medianoche se aprobará el estado de emergencia en Tacna

El presidente de la República, José Jerí, anunció que, antes de la medianoche, "estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna" para reforzar la seguridad en la zona de frontera con Chile.



"Esta será la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana", añadió el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X.

Desde hace unos días, decenas de personas, aparentemente irregulares en Chile, intentan pasar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los migrantes buscan retornar a sus países de origen, al ser obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó hoy que acordaron con el Gobierno de Chile conformar un comité binacional para solucionar de la situación migratoria que se presenta en la frontera.

El canciller remarcó que el Ejecutivo no permitirá la migración irregular. “No tenemos las condiciones, ni las capacidades para recibir más migrantes. Nuestras capacidades están colmadas, por lo que el Perú aplicará de manera estricta las leyes peruanas”, expresó.

Añadió que conversó con funcionarios de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a quienes reafirmó la disposición del Perú de abordar esta situación migratoria respetando siempre el derecho humanitario.

