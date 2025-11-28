José Jerí convocó al Consejo de Ministros para declarar estado de emergencia en la frontera con Chile

El presidente José Jerí anunció este viernes que convocará una sesión extraordinaria del Consejo de Ministerios para declarar el estado de emergencia en la frontera con Chile, tras el creciente flujo de migrantes indocumentados en el paso fronterizo.

En su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario dijo que se redoblará el trabajo de las Fuerzas Armadas para vigilar la Línea de la Concordia, el punto limítrofe de Perú y Chile.

“Nuestras fronteras se respetan […] De igual forma, Migraciones y PNP intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestros compatriotas”, escribió.

Se esta convocando a Consejo de Ministros extraordinario para declarar, conforme a lo anunciado, el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos con las FFAA en su vigilancia. De igual forma Migraciones y PNP intensificarán controles de identidad… — José Jerí (@josejeriore) November 28, 2025

Gobernador de Tacna pidió la declaratoria de estado de emergencia

Previamente, el gobernador regional de Tacna, Luis Ramón Torres, solicitó la declaratoria de emergencia en la frontera con la región chilena de Arica.

Además, el gobernador solicitó que, a través de la Cancillería peruana, "se remita una nota diplomática a su homólogo de Chile, expresando la preocupación del Estado peruano por la situación migratoria en la frontera", así como la necesidad de adoptar acciones en conjunto en la zona.

Y es que más de 60 extranjeros bloquean el carril de subida de la Panamericana Sur, en el sector de la Línea de la Concordia, para exigir el ingreso al Perú y que las autoridades chilenas faciliten las gestiones con el objetivo de seguir el viaje a Venezuela.

Crisis migratoria tras el anuncio de Kast

La movilización de extranjeros se produce por las recientes declaraciones del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, quien adelantó que, de llegar al cargo, expulsará a los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, afirmó el aspirante presidencial.

Kast, quien disputará el balotaje el 14 diciembre con la comunista Jeanette Jara, exhortó al actual presidente Gabriel Boric a viajar a Arica para abordar la crisis migratoria.