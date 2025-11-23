José Jerí sobre ejecución de prisión preventiva de Betssy Chávez: “Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”

El presidente de la República, José Jerí, señaló como una posibilidad que se ingrese a la Embajada de México en Perú para ejecutar la orden de captura contra Betssy Chávez, a quien se dictó 5 meses de prisión preventiva y que permanece en dicha residencia con asilo diplomático desde el pasado 2 de noviembre.

Según señaló, de momento el Ejecutivo no ha tomado una decisión respecto de cómo actuarán en el caso de la expresidenta del Consejo de Ministros y que ello requerirá de mucha meditación dadas las limitaciones a las que está sujeta el país por sus compromisos internacionales.

“No hemos meditado todavía con el primer ministro y con el Gabinete qué medida concreta tomaremos, porque recién conocemos la sentencia. Vamos a meditar y mucho. Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos, conforme a los compromisos internacionales que tenemos”, indicó en una entrevista al diario El Comercio.

“Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, añadió.

Relaciones de Perú con países de la región

Jerí también rechazó la versión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre que en el país haya una persecución política contra opositores. Según dijo, él solo ha cumplido lo establecido en la Constitución y consideró estas declaraciones como parte de una estrategia de defensa.

Asimismo, señaló que las relaciones con diversos países de la región “han sido volubles” desde 2021 debido a la “injerencia” que han tenido en las decisiones de los poderes del Estado.

“Somos un país soberano y nuestras relaciones se han lesionado porque otros presidentes han permitido estos excesos. Yo no lo voy a permitir”, indicó.

Posición mexicana sobre inmunidad diplomática

En vísperas, el Gobierno de México informó que Perú, a través de Cancillería, “ha confirmado” que respetará la inmunidad mexicana en el país, que incluye la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos mexicanos en Lima “dentro de los que está la residencia oficial, así como sus bienes y archivos”.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, por conducto de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno peruano ha confirmado que respetará las inmunidades de México en ese país, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, dentro de los que está la residencia oficial, así como sus bienes y archivos, de conformidad con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares de 1961 y 1963, respectivamente", indicó en un comunicado.

Por otro lado, México reiteró su petición de un salvoconducto a Betssy Chávez, documento que Cancillería peruana indicó que demorará para consultar a los países de la OEA sobre los alcances de la Convención de Caracas.