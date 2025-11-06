México rechaza declaración de persona no grata contra la presidenta Claudia Sheinbaum aprobada por el Congreso

El Gobierno de México expresó su rechazo a la declaración de persona non grata aprobada este miércoles por el Congreso de la República contra la presidenta, Claudia Sheinbaum, al considerar que la medida se basa en “planteamientos falsos”.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que México no ha intervenido “en modo alguno en los asuntos internos del Perú”, en cumplimiento de sus “principios normativos de política exterior” y su “tradición diplomática”.

“El Gobierno de México rechaza la declaración de persona non grata contra la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso de Perú en esta fecha, al estar motivada por planteamientos falsos”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, el gobierno mexicano reiteró que la concesión de asilo político a Betssy Chávez, extitular del Gabinete Ministerial durante la presidencia de Pedro Castillo, se otorgó en estricto apego al derecho internacional, cuyas disposiciones son vinculantes tato para México como para Perú.

Finalmente, la entidad recordó que la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas estableció que el asilo político “es un acto pacífico y humanitario”, que no debe ser considerado “inamistoso por ningún otro Estado”.

El Pleno del Congreso de la República declaró este jueves persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que otorgara asilo diplomático a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

Con 63 votos a favor y 34 en contra, el Parlamento aprobó la medida al considerar que la decisión del gobierno mexicano constituye un “inaceptable injerencia en los asuntos internos” del país y una ofensa al “sistema democrático nacional”.

El acuerdo será remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que sea comunicado por los canales diplomáticos correspondientes y se procesa con su ejecución.