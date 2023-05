Estado gastó medio millón de soles para pagarle a exministro de Pedro Castillo por su cargo en Londres

La designación de José Luis Gavidia, exministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, como representante ante la Organización Marítima Internacional de la ONU le costó al Estado peruano medio millón de soles. Así lo reveló el dominical Panorama, quien señaló que el extitular del Mindef estuvo en el cargo hasta cinco meses después de la destitución del exmandatario.

El exministro inició sus funciones el 1 de noviembre del 2022, días después de haber viajado a Londres, capital del Reino Unido, donde tiene su sede la organización. Luego, su esposa y tres hijos también acudieron a dicha ciudad el 20 de diciembre. El monto de los pasajes llegó hasta los S/ 4 386 y también llevaron equipajes pagados con dinero público.

José Luis Gavidia dio sus descargos en el mismo reportaje, señalando que el dinero que ganaba en ese puesto era lo que se necesitaba para vivir en Londres en lo relacionado a casa, transporte y otros gastos.

“Los gastos aproximados que yo tenía para vivir en Londres es de 7 000 u 8 000 libras al mes”, expresó.

Por su trabajo en la ONU recibió compensaciones de hasta S/ 48 mil mensuales: el primer mes recibió 47 mil, en diciembre y enero recibió dos pagos por 48 mil, y de febrero a abril recibió 47 mil cada mes.

El exministro cuestionó que sea retirado del cargo en la ONU este mes y consideró que hubo un “maltrato” porque tuvo que pagar una penalidad por la casa que alquiló por dos años y que se regresa al país con sus propios recursos. Sin embargo, en el reportaje se indica que el Estado pagó más de 9 mil soles para sus pasajes de retorno.

“He solicitado, hay un documento que le di al ministro de Defensa, que legalmente me reintegren no sólo los pasajes de tres familiares si no la penalidad y todo lo queda de mandado mi retorno [...] Creo que eran 3 500 dólares me parece”, refirió.

Millonario pago por reparación civil

El procurador general Daniel Soria solicitó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema que expresidente Pedro Castillo pague una reparación civil superior a los S/ 67 millones, como una "indemnización" por su intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

Soria incluyó a los exministros Aníbal Torres, Betssy Chávez, Roberto Sanchez y Willy Huerta para que también contribuyan en el pago de esta reparación civil junto a Castillo Terrones. Esto en su calidad de coautores del presunto delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional.

La Procuraduría precisó que, por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad que imputa la Fiscalía, fijó como monto de reparación S/ 17 711 000; mientras que por supuesta grave perturbación de la tranquilidad propuso S/ 50 millones. Pedro Castillo se encuentra cumpliendo 18 meses de prisión preventiva.

La entidad señala que este monto inicial es provisional y que se reservan el derecho de variar o incrementar el dinero solicitado tanto por el daño patrimonial que se haya generado al Estado en función de mayores y nuevos elementos de convicción que surjan de las investigaciones.