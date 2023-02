El ministro de Justicia calificó como una "injerencia" las declaraciones del presidente de México sobre el Perú | Fuente: Minjus

El ministro de Justicia, José Tello Alfaro, en una entrevista realizada hoy, sábado, en Radio Nacional, señaló que existe la posibilidad de que la situación de tensión diplomática se pueda revertir en cuanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), "cambie de actitud".

“Eso es algo que depende del cambio de actitud que pueda tener el presidente de México, eso no depende de nosotros. Tenemos el interés en conservar una buena relación con México. El hecho que quede un delegado de negocios significa que hay un mínimo de relación, por lo menos en todos los convenios y demás tratos comerciales que el Perú tiene con México, que es un país hermano que tiene un enorme parecido con Perú”, explicó.

“Existiría la posibilidad de mejorar [las relaciones bilaterales] solo en la medida en que el señor López Obrador cambie su narrativa y, realmente, hasta que ofrezca unas disculpas […]. Esperemos que cambie su actitud y que entienda que, por su injerencia, está lesionando una relación histórica muy sólida”, añadió.

Asimismo, enfatizó que López Obrador ha incurrido en una injerencia de los asuntos internos del Perú.

“Tenemos un caso de injerencia, eso hay que decirlo de manera categórica. Cuando se trata de la política exterior, hay que ser muy respetuoso de los asuntos internos de cada país. El señor López Obrador ha tenido una serie de opiniones que son inadmisibles. El señor debería preocuparse de los asuntos propios de su país”, sostuvo.

“Me parece que la reciprocidad entre estados es sumamente importante. El señor López Obrador tiene que entender, por más que su ideología le diga lo contrario, que hay un orden constitucional que se ha observado en el Perú”, agregó.

¿Qué implica la figura de "encargado de negocios"?



El internacionalista Juan Velit, en una entrevista realizada con TV Perú, señaló que un "encargado de negocios" desempeña casi las mismas funciones que un embajador plenipotenciario.

"Él continúa con las tareas de los negocios de la embajada (...) El término negocios no es el del punto de vista financiero o económico. Los negocios quiere decir los trámites administrativos y los trámites diplomáticos que exige la función", explicó.



"Pero el encargado de negocios no tiene la facilidad para hablar ni con el presidente de México ni con el canciller, sino que puede hablar con el vicecanciller y tener las negociaciones con él", precisó.

Asimismo, consideró que la decisión de la presidenta Boluarte "ha sido de una categórica fuerza" al plantear dicha medida, aunque enfatizó que la figura de "retiro del embajador" era poco habitual.

"Lo que sí me llama la atención es que haya dicho el retiro definitivo del embajador del Perú en México. Esta es casi una figura diplomática muy poco conocida. Lo que suele pasar es llamarlo a consulta al embajador de Perú en México y tenerlo en Perú un tiempo hasta que se estabilice la relación (...) A mí me llama la atención este recurso de bajarle el nivel a la embajada y ya no tener un embajador que es un representante plenipotenciario que va con una carta personal del presidente del Perú al presidente de México", sostuvo.

"Por ello es que su retiro tiene una connotación extraña, es un poco simular su retiro. Bajarle el nivel a la embajada y poner un encargado de negocios que tiene limitaciones diplomáticas y políticas", agregó.

A su vez, Velit manifestó su extrañeza por el comportamiento del presidente de México debido a que diversas organizaciones supranacionales se han pronunciado sobre lo que sucede en el Perú y él continúa con su lectura particular de dicha situación.

"La OEA se ha pronunciado a través de la Corte IDH y ha manifestado que la elección de Dina Boluarte es absolutamente constitucional y dentro de los marcos jurídicos y legales del país. También ha habido un pronunciamiento de la OEA (...) Ya es una suerte de tozudez que tiene AMLO con el mismo tema. Se le explica y parece que tuviera oídos sordos a los argumentos legales y legítimos del Perú. Las Naciones Unidas simplemente lo ha insinuado el señor Guterres, pero no ha hecho mayor pronunciamiento porque no es un tema que tenga mayor trascendencia", recalcó.