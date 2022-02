Juan Carlos Tafur estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El analista político Juan Carlos Tafur consideró que el nuevo Gabinete presidido por Héctor Valer, el tercero en apenas seis meses de Gobierno de Pedro Castillo, no resiste un “análisis ideológico”.

En Ampliación de Noticias, el también periodista opinó que el equipo ministerial, formado por miembros de Somos Perú, Acción Popular, Perú Democrático, Perú Libre y Juntos por el Perú, fue armado “para pasar la valla de la cuestión de confianza”.

“Se ha reclutado gente para que se mantenga el estatus quo mediocre y mediano con el que el presidente se desenvuelve y le permita supervivir políticamente”, comentó al respecto.

Para Tafur, Héctor Valer no ha sido el “artífice” del nuevo equipo ministerial, hecho que -dijo- se evidencia en la entrevista que el nuevo jefe del Gabinete otorgó esta mañana a RPP Noticias.

“Luego de escuchar al premier, no me queda sino quedarme pasmado frente a la enorme levedad política del premier y a la constatación, en consecuencia, de que él no es el artífice del Gabinete”, refirió.

“El Gabinete lo han armado los asesores del presidente, que se mantienen en Palacio, corroborando las denuncias hechas por la expremier Mirtha Vasquez y el exsecretario general Carlos Jaico”, sentenció.



Voto de confianza

Pese a sus duras críticas, Juan Carlos Tafur consideró que el Gabinete Valer tiene los votos asegurados para recibir la confianza del Congreso.

“Ese es el principal cometido de Palacio de Gobierno: lograr un Gabinete que le permita pasar esa valla y no sufrir ningún susto, pero respecto la gravísima crisis de gobernabilidad yo no le avizoro un porvenir auspicioso al Gabinete Valer”, apuntó.

En ese sentido, el analista estimó que “más temprano que tarde vamos a encontrarnos con una crisis política”.

