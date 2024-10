Ministro Santiváñez responde a Pedro Yaranga por detención de Iván Quispe Palomino: "Lo que opine me tiene sin cuidado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Juan José Santiváñez a Pedro Yaranga: “Lo que opine a mí me tiene sin cuidado”

Juan José Santiváñez estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, rechazó los cuestionamientos del experto en terrorismo Pedro Yaranga sobre la detención de Iván Quispe Palomino, sindicado número dos de Sendero Luminoso.

“Simplemente, lo que opine el señor Yaranga, a mí me tiene sin cuidado. Yo respondo a los mandatos judiciales vigentes, que ordenan poner a disposición de una persona”, dijo el ministro en La Rotativa del Aire.

“Yo no desestimo que el señor sea un experto, pero no respondo a las preguntas de los expertos, respondo a la información que la Policía Nacional a mí me proporciona”, sentenció.

Santiváñez contestó así a las declaraciones de Pedro Yaranga, que en diálogo con RPP negó que Iván Quispe Palomino sea número dos de Sendero Luminoso.

“(Iván Quispe Palomino) viene a ser el hermano menor de los Quispe Palomino que hace años perteneció en calidad de combatiente, pero no tuvo ningún cargo y es retirado desde el 2012 junto a su hermana Melania Quispe Palomino. Ambos no pertenecen a la organización terrorista del VRAEM”, dijo Yaranga.

Para el experto, esta captura no tiene implicancia alguna y, más bien, la calificó como una “patinada” del ministro Juan José Santiváñez.

“Tengo información de que esta persona siempre ha estado participando en diversas marchas tanto en Ica como en Lima, pero no tenía relación con la organización de las remanentes de terrorismo del VRAEM”, apuntó.

Iván Quispe Palomino, ¿número dos de Sendero Luminoso?

El ministro Santiváñez aseguró que, según información de la Policía Nacional, Iván Quispe Palomino es “coordinador nacional de Sendero Luminoso” y, en 1996, fue detenido “por primera vez” al ser considerado mano derecha de alias ‘Feliciano’.

El titular del Mininter reiteró que Iván Quispe Palomino tiene tres requisitorias vigentes por terrorismo agravado que datan de los años 2013, 2015 y 2016.

Asimismo, indicó que el cabecilla terrorista fue intervenido en un control de identidad, en el que presentó un DNI “que no correspondía a su identidad”. “Nosotros, como Policía Nacional, estamos procediendo a poner a disposición del Poder Judicial al señor Quispe Palomino en razón de las requisitorias vigentes”, sentenció.

Al ser consultado sobre si se ratifica en su versión de que Iván Quispe Palomino es el “número dos de Sendero Luminoso”, el ministro respondió: “La información que nosotros tenemos de la Policía Nacional del Perú es la que yo he compartido”.

Sobre lo dicho por el especialista Pedro Yaranga, el titular del Mininter replicó: “Reconozco en el señor Yaranga que es un conocedor y posiblemente tenga una información distinta a la que maneja la Policía Nacional”.