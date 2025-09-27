Enrique Valderrama, precandidato presidencial por el APRA: Santiváñez "representa una parte oscura de este Gobierno"

Enrique Valderrama, precandidato electoral por Partido Aprista Peruano, mencionó en RPP que, si el partido tuviera bancada en el actual Congreso, "hubiera hecho una posición mucho más inteligente y honesta a este mal gobierno".

"Juan José Santiváñez, por ejemplo, desde que fue ministro del Interior, lógicamente, creo que es un muy mal ministro. Creo que representa una parte oscura de este gobierno. (...) Y hoy día regresa, incluso, ya a las filas oficiales de los ministerios", declaró en Ampliación de Noticias.

"Y creo que esa es una muy mala señal, absolutamente negativa. Si el APRA hubiera tenido una bancada, estoy seguro, más allá de quienes hubiera estado, hubiera hecho una posición mucho más inteligente y honesta a este mal gobierno", agregó Valderrama.

Por otro lado, mencionó que en la actualidad el Ministerio Público "se ha politizado en los últimos tiempos" porque, aseguró, se ha presentado "una batalla institucional".

"Es un jaloneo prácticamente dentro de un sector que creo que ya no tiene autoridad moral para conducirlo, y una doctora que tampoco tenía autoridad moral para conducirlo. Por lo tanto, lo que hubiera sido importante es no tener que elegir entre Delia Espinoza o Patricia Benavides, sino lógicamente que hubiera un nuevo concurso y que haya nuevos magistrados, una nueva Junta de Fiscales Supremos", declaró en RPP.

Situación del APRA para las Elecciones 2026

En el contexto de las Elecciones 2026, Enrique Valderrama, precandidato por el Partido Aprista Peruano, ha presentado una "agenda social" que busca concentrar esfuerzos en cinco pilares fundamentales, "la lucha contra la inseguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, la generación de empleo, que se puede hacer en cinco años".

"Creemos definitivamente que hay que entrar a un proceso de reforma potente alrededor del tema del sistema de justicia, alrededor del asunto de la descentralización", mencionó en Ampliación de Noticias.

El Partido Aprista se prepara para seleccionar a su candidato presidencial bajo la modalidad de "un militante, un voto", estrategia que ha sido respaldada por Valderrama.

"El padrón me parece que es de 45 mil, más o menos, y la ley exige que vayan el 10 %, nosotros superaremos ampliamente ese número", pronosticó.