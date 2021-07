Julio Arbizu | Fuente: Andina

El encargado del equipo revisor de transferencia de gestión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Julio Arbizu, negó este viernes que haya tenido alguna comunicación con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego que este último dio algunos nombres de un eventual gabinete ministerial.



En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP, Arbizu aclaró que no tiene ninguna información sobre la conformación del próximo gabinete ministerial y señaló que más allá de las declaraciones de Cerrón quien gobernará el Perú a partir del 28 de julio será Pedro Castillo.



"Por lo que respecta a mí, te digo de manera tajante que no he tenido comunicación con Vladimir Cerrón. He recibido la propuesta o el encargo de apoyar esta transferencia, me parece que es una obligación ética de mi parte, siento que hay poquísimo tiempo y es por eso que he aceptado el cargo. Insisto no he conversado más que con aquellas personas que llamaron para este encargo en particular", dijo.

Sobre la presencia de Josué Gutiérrez, abogado de Vladimir Cerrón, en el equipo revisor de transferencia en el Mincetur, Julio Arbizu indicó no conocer más que a las personas que integran la comisión de transferencia del sector Justicia.



Caso Antauro Humala



De otro lado, Julio Arbizu rechazó que se ha discutido en el sector Justicia un eventual indulto de Antauro Humala. Además, recordó que Pedro Castillo sostuvo que no es posible jurídicamente otorgar un beneficio penitenciario de ese tipo al líder etnocacerista.

"Dependerá eventualmente de lo que falte por decidir en el Poder Judicial", manifestó.

