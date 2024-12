Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Julio Demartini tras rechazo a censura en su contra: “Estamos combatiendo mafias que se quieren perpetuar a partir del Estado”

El titular del Midis se salvó de la censura luego que el Congreso no alcanzara los votos. | Fuente: Andina

El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, se refirió al rechazo a la moción de censura en su contra que debatió la madrugada de este sábado el Pleno del Congreso. El ministro criticó la atención que ha obtenido su cartera durante las últimas semanas.

“Más allá del resultado de ayer, lo que hay que poner en mesa es que tiene que plantearse cosas objetivas. En estos 15 días ha sido mencionado mi nombre y el Ministerio de una manera desproporcionada. Nunca desde los dos años que estoy de ministro, he tenido tanta atención”, expresó Demartini en Ampliación de Noticias.

Asimismo, Julio Demartini señaló que la moción de censura presentada por el Parlamento en su contra tuvo un “objetivo político”.

“El fondo es el siguiente: nosotros estamos combatiendo mafias que se quieren perpetuar a partir de un servicio del Estado tan importante como es la alimentación escolar. Esto luego pasa a ser de algo punitivo y penal, a un tema donde solamente no se llega a la verdad, sino que tiene un objetivo político en cuanto censurar a un ministro”, acotó.

En esa misma línea, el titular del Midis reconoció que conversó con varias bancadas y congresistas sobre su gestión previo a la votación.

“Me he encargado de conversar con bancadas y con congresistas, llevarles información al detalle, no solamente de las cosas que hemos hecho responsablemente desde el primer momento en esta denuncia y cualquiera, sino de lo que hemos venido haciendo. Por eso quien habla habló de la reorganización del programa el año pasado que este programa necesita una transformación. Eso se ha dejado de lado para pasar para poner en el centro un tema absolutamente político y adjetivar una gestión que los hechos y la historia hablan por mí. Son hechos objetivos que demuestran que más allá del tema político, el Ministerio de Inclusión Social y la política social de este Gobierno ha generado grandes y mejores cambios”, agregó.

El Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra el ministro Julio Demartini. | Fuente: RPP

Aumentan el presupuesto de fiscalización

En otra parte de la entrevista, el titular del Midis reveló que su cartera ha ampliado el presupuesto de fiscalización para el 2025. Esto con el objetivo de advertir situaciones similares como las presentadas en el programa Qali Warma.

“Lo he dicho públicamente y me ratifico. Frente a un hecho como este de Frigoinca que nadie podía advertir porque es un hecho delictivo, que ha vulnerable los protocolos estamos tomando medidas en temas de fiscalización, hemos aumentado el presupuesto en el 2024 y el 2025 para hacer cruce de información y fiscalización en el territorio”, señaló.

Finalmente, Julio Demartini negó que en su cartera se hayan realizado contrataciones irregulares.

“Yo como ministro he puesto a disposición toda la información pertinente para que se investigue. Primero no están cierto que hay muchas personas enroladas con una clara y directa vinculación. Desde que estoy en el ministerio a la fecha no he tenido conocimiento de ninguna (situación similar). Son personas que han sido contratadas en base a perfiles y en base a procesos regulares. No hay ninguna contratación irregular”, enfatizó.

Julio Demartini y el extinto programa Qali Warma

El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también se refirió a las constantes denuncias que ha recibido Qali Warma sobre la calidad de los alimentos que son repartidos en las 65 mil escuelas que forman parte del programa social.

En ese sentido, Demartini reveló que actualmente se encuentran en pleno proceso de adjudicación para el nuevo programa Wasi Mikuna, el cual reemplazará a Qali Warma desde el 2025.

“Estamos en pleno proceso de adjudicación del 2025. Remover (a un ministro) solo como una cuestión política en medio de una licitación es poner en riesgo la alimentación de los niños”, expresó el ministro.

Asimismo, agregó que, durante su gestión, se han sancionado a más de 100 proveedores de programas sociales.

“Hemos actuado con la más fuerte firmeza en el caso Frigoinca y todos estos personajes, tanto servidores públicos como personas naturales o jurídicas. Estamos en la reorganización y mejora desde el año pasado, por eso es que, en mi gestión hemos separado un poco más de 100 proveedores, castigándolos y sancionándolos de manera permanente”, acotó.