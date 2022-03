Rodríguez Cuadros: Perú condena agresión rusa a Ucrania porque viola la Carta de la ONU y es incompatible con el derecho internacional

Foto: Militares ucranianos en Lugansk, Ucrania. | Fuente: AFP

El representante permanente de Perú en las Naciones Unidas, el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, destacó este miércoles que nuestro país votó a favor y copatrocinó una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania.



En entrevista con el programa Conexión de RPP, explicó que el texto obtuvo en una Asamblea General de la ONU el apoyo de 141 Estados, con 5 votos en contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 abstenciones.



"¿Por qué el Perú vota y copatrocina la resolución? Lo hace por dos razones. En primer lugar, porque el copatrocinio y el voto a favor de resguardar, y representa los intereses nacionales del Perú. Los intereses nacionales permanentes del Perú implican que debemos siempre cautelar que exista un orden internacional en donde ningún país pueda hacer el uso de la fuerza o utilizar la amenaza del uso de la fuerza para agredir o iniciar una guerra o para violar la soberanía y la autonomía o integridad territorial de otro país. Y esta es una garantía para la seguridad de todos los países del mundo. Y desde 1821 el Perú ha firmado su propia seguridad en la afirmación de los principios de no intervención, no agresión, no adquisición de territorios por la fuerza y no violación de la soberanía y autonomía de los Estado", aclaró.



El diplomatico explicó que la segunda razón es porque las normas internacionales se rigen por normas que están dirigidas a asegurar que los citados principios sean respetados por todos los Estados, ya que son obligaciones compartidas por todos los países en el mundo. Además, recordó que la diplomacia peruana desde 1821 siempre ha estado comprometida con el derecho internacional y desde 1945 con el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

"Teniendo en cuenta que la intervención militar rusa ha constituido frente al derecho internacional una agresión que ha violado la Carta de las Naciones Unidas y que es incompatible con el derecho internacional y en función de los propios intereses del Perú, respecto a su seguridad y seguridad colectiva, hemos copatrocinado y votado a favor la resolución", aseguró.



"Negociación diplomática y pacífica"

Manuel Rodríguez Cuadros precisó en sus intervenciones en la Asamblea General de la ONU que la única manera de solucionar el "grave conflicto" entre Rusia y Ucrania es a través de una negociación diplomática y pacífica. Consideró que esta negociación debe implicar el cese de fuego y las hostilidades y el retiro de todas las fuerzas de ocupación.



"Anteayer se han iniciado en Bielorrusia conversaciones entre representantes entre Rusia y Ucrania. Hemos expresado también nuestra complacencia por el inicio de estas negociaciones y la esperanza que lleven a un curso donde se pueda encontrar, lo más pronto posible, una solución permanente y duradera, que exprese los compromisos de la Carta de la ONU y del derecho internacional", dijo.

También señaló que se hizo un llamamiento para atender la demanda de la Cruz Roja Internacional a fin de establecer mecanismos a favor de la población civil y no combatientes en Ucrania.

Asimismo, Manuel Rodríguez Cuadros resaltó que el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando acciones para proteger a los peruanos, como el traslado de un grupo de peruanos a Polonia.

"La Cancillería siempre está comprometida con las comunidades peruanas en el exterior, con el resguardo de sus derechos y la atención de sus necesidades", manifestó.

