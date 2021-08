Manuel Rodríguez Cuadros se reunió con Pedro Castillo, pero evitó señalar si le ofrecieron el cargo de canciller

Manuel Rodríguez Cuadros habló con la prensa tras su reunión con Pedro Castillo. | Fuente: RPP / Diana Falcón

El exministro Manuel Rodríguez Cuadros se reunió esta mañana con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, en plena crisis política desatada por las declaraciones del canciller Héctor Béjar, quien acusó a la Marina de haber “iniciado” el terrorismo en el Perú.

En diálogo con la prensa, Manuel Rodríguez Cuadros dijo que la reunión con el jefe de Estado no fue por un tema “importante”, evitando señalar si le ofrecieron el cargo de canciller en reemplazo de Héctor Béjar.

“Lo único que quiero señalarles es lo que les indiqué: no he venido por una cuestión importante. Evidentemente, lo que ustedes me han señalado del ofrecimiento para ser canciller, sería algo extraordinariamente importante; y no es así”, comentó.

Al ser consultado sobre el tenor de la reunión con el presidente, Manuel Rodríguez Cuadros se limitó a decir: “No lo puedo señalar, no tiene una connotación de importancia ni nacional ni política”.

Polémicas declaraciones

Héctor Béjar ha sido duramente cuestionado luego de que se hicieran públicas declaraciones en las que acusa a la Marina de Guerra del Perú de haber “iniciado” el terrorismo en el país. La Cancillería, en un comunicado, ha dicho que estas palabras han sido sacadas de contexto.

Esta mañana se realizó frente a la sede de la Cancillería un plantón, en el que un nutrido grupo de personas, entre ellos deudos del terrorismo, condenó las declaraciones de Héctor Béjar y exigió su salida de la Cancillería.



Fuentes de RPP Noticias informaron que el canciller ya ha presentado su renuncia al cargo, por lo que su reemplazante sería presentado en las próximas horas.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: