César Vallejos Mori renunció a la Digimint en respuesta a la salida de Mariano González del cargo de ministro del Interior. | Fuente: Andina/Mininter

César Manuel Vallejos Mori, general en retiro de la Policía Nacional, presentó este lunes su renuncia irrevocable al cargo de Director General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimint), luego de la abrupta salida de Mariano González del Mininter, anunciada en la víspera por el presidente Pedro Castillo.

Vallejos Mori, quien había sido nombrado por González el último 13 de julio, señaló que los motivos que lo impulsan "a tomar esta trascendental decisión" responden a "principios ético morales de índole personal" y a su respaldo "a las intenciones de carácter democrático" que asumió junto al ahora exministro.

En una carta dirigida a Willy Arturo Huerta Olivas, el reemplazante de González tras jurar anoche como el nuevo ministro del Interior, indicó que decidió aceptar la dirección del Digimint con el objetivo de "combatir de manera radical a la delincuencia comun y criminalidad organizada que tanto daño viene haciendo al pais" a través de la articulación de "los entes de inteligencial e Investigación más importantes y especializados de la Policia Nacional del Perú, para complementar de manera efectiva las labores del Ministerio Publico y el Poder Judicial".

El oficial en retiro calificó como lamentable la "desatinada decision del señor Presidente Constitucional de la República (Pedro Castillo), de remover de su cargo sin justificación de valor alguna, a una persona honorable y bien intencionad" como González que "solo quería recuperar la confianza y respeto de la ciudadania, cumpliendo y haciendo cumplir la ley".



Castillo "está comprometido en actos de corrupción"

Mariano González afirmó la noche del martes que su abrupta salida del ministerio del Interior demuestra que el presidente Pedro Castillo, "está comprometido con actos de corrupción" por la aparente obstaculización a su labor mientras estuvo en el Gobierno.

En entrevista con Panamericana Televisión, González afirmó que hoy cree que "ha sido evidente que la actitud, no solamente del presidente Castillo, sino de gran parte de su entorno (que) atenta contra el sistema".

"Es decir, yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que el señor tiene con la corrupción. Y no tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia", añadió el exministro, minutos después de que Castillo tomó el juramento a su sucesor Willy Huerta en el Palacio de Gobierno.

González remarcó que no tiene "ninguna duda de que el señor está comprometido con actos de corrupción".

"Y lo digo por la actitud y por los actos firmes que ha tenido de obstaculizar las decisiones que yo tomaba. Es más, esta salida tiene que ver exclusivamente con ello", dijo.

El exministro, quien solo estuvo en el cargo durante 15 días, agregó que "Pedro Castillo no merece estar un día más en este Gobierno" y que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, "no tiene ninguna capacidad, no dirige nada, critica a las Fuerzas Armadas, a la Policía, critica todo".

En las últimas horas, González había autorizado la creación de un grupo especial de la Policía Nacional para apoyar los casos de la fiscal anticorrupción Marita Barreto, que tiene a su cargo las investigaciones contra los más altos funcionarios, y se había comprometido a localizar a los prófugos en la denuncia abierta contra el mandatario, entre ellos el exministro de Transportes Juan Silva, el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo, Fray Vásquez.

Los tres están denunciados en el caso de presunta organización criminal abierto contra Castillo por presuntamente haber recibido dinero, para entregar al mandatario, a cambio de adjudicar obras de infraestructura a determinadas empresas.