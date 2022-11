Mario Amoretti: Ministros que firmaron acta sobre la denegación fáctica de la confianza podrían ser denunciados

Amoretti | Fuente: RPP

El abogado penalista Mario Amoretti refirió al acta firmada por Consejo de Ministros que interpreta como negación de la cuestión de confianza el "rechazo de plano" del Congreso sería ilegal y quienes pusieron su rúbrica en el documento habrían incurrido en el delito de falsedad ideológica. Amoretti precisó que este delito se castiga con una pena privativa de la libertad de seis años.

"El Código Penal establece que se incurre en el delito de falsedad ideológica cuando el funcionario público o funcionarios públicos insertan en un documento público, valga la redundancia, un hecho falso. Aquí ya el Tribunal Constitucional se pronunció: No hay negativa fáctica en cuanto a la cuestión de confianza. No es una interpretación. Están exponiendo un hecho falso porque el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución dijo que no hay negativa fáctica. El insertar un documento sosteniendo que hay una negativa fáctica y plantear ahora la segunda (cuestión de confianza) para propiciar el cierre del Congreso es un delito conocido como falsedad ideológica (...). Son seis años de pena privativa de la libertad y la Fiscalía puede actuar de oficio", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.



Asimismo, recordó el autogolpe efectuado por el expresidente Alberto Fujimori en 1992 y señaló que las fuerzas militares y policiales que participaron fueron procesadas y sentenciadas posteriormente.

"Todos los ministros que firmaron están involucrados. Además, quiero hacer una advertencia a los miembros d elas Fuerzas Armadas y policiales. Recordemos que el 5 de julio del 92 ellos colaboraron para llevar adelante el autogolpe de Fujimori. Todos han sido procesados, sentenciados y están purgando carcelería, incluyendo a Nicolás Hermosa, de tal manera que es una advertencia. Por el momento tendrán impunidad, pero esto no significa que terminado el mandato de Castillo van a ser sentenciados, procesados y terminarán en la cárcel", puntualizó.





