En la última sesión del Consejo de Ministros presidida por Aníbal Torres se decidió "la crisis total del gabinete" | Fuente: PCM

El día de ayer, domingo, se hizo pública en la página web de la PCM el acta de la sesión de Consejo de Ministros que se realizó el pasado 24 de noviembre, la última que fue presidida por el entonces premier Aníbal Torres.

Dicha sesión tuvo como único punto de agenda el pronunciamiento sobre "el rechazo de plano de la cuestión de confianza" realizado por la Mesa Directiva del Parlamento y notificado al Ejecutivo.

Al respecto, según consigna el acta de la sesión del Gabinete, los ministros presentes dejaron constancia de la interpretación del "rechazo de plano de la cuestión de confianza" como una denegatoria de confianza.

"La Constitución cuando desarrolla la cuestión de confianza habla de "rechazo" (art. 132), "rehusada" (art. 133), o "negado" la misma (art. 134). Por lo tanto, se debe entender que el rechazo, rehusamiento y/o negación están siendo tratados como sinónimos, en la medida que acarrean la misma consecuencia. Esto es la crisis total del gabinete", indica el acta.

"Sostenemos entonces, de manera categórica, que el rechazo, rehusamiento o negación de la cuestión de confianza, se configura con cualquiera de estos mecanismos: la inadmisibilidad, el rechazo de plano, la improcedencia o negación de la cuestión de confianza, para evitar el abuso del derecho o el fraude a la Constitución", agrega el documento.

Debido a estos argumentos, el gabinete concluyó que "el rechazo de plano de la cuestión de confianza constituye, a todas luces, una negación de la cuestión de confianza".

Por consiguiente, los ministros reunidos indicaron que se produjo "la crisis total del gabinete" y, por ello, "el Consejo de Ministros acordó por unanimidad que todos los ministros y ministras de Estado y el Presidente del Consejo de Ministros presenten su renuncia ante el señor presidente de la república".

Vale decir que en esta sesión de Consejo de Ministros no participaron Richard Tineo Quispe, ministro de Transportes y Comunicaciones, ni la vicepresidenta Dina Boluarte, entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Cabe recordar que tras esta última sesión del gabinete Torres, el presidente Pedro Castillo dio un mensaje a la nación aceptando la renuncia del premier y señalando el "rehusamiento" de la confianza por parte del Congreso.

"Luego de este rehusamiento expreso de la confianza con la expresión de rechazo de plano, y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien agradezco su preocupación y el trabajo del país, renovaré el Gabinete", dijo entonces

En el mensaje, el mandatario invocó al Congreso a respetar el Estado constitucional de derecho, la democracia y el equilibrio de poderes. "Recapaciten, señores congresistas, pues los grandes anhelos y los intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites o minorías", demandó.

"No presentaremos segunda cuestión de confianza"

La interpretación del Ejecutivo consignada en el acta fue ratificada por la actual presidente del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien aseguró que el Gobierno no tiene en mente presentar una segunda cuestión de confianza ni cerrar el Congreso. En ese sentido, afirmó que ella buscará el diálogo con la oposición en el Parlamento.

"No tenemos la intención de una segunda cuestión de confianza para cerrar el Parlamento. Estamos yendo (al Congreso) para tender puentes de diálogo. Los ciudadanos han elegido un gobierno que esté hasta el 2026 y a los señores legisladores hasta ese mismo año. Yo considero que una oposición es importante, vital para crecer. Aquí no somos ventrílocuos no tenemos que tener una mentalidad homogénea", expresó en una entrevista a TV Perú.

Betssy Chávez recalcó que para el Poder Ejecutivo, se asume que el Congreso ya rechazó la primera cuestión de confianza tras la renuncia de Aníbal Torres y tienen los fundamentos jurídicos para sustentarlo.

"Nosotros hicimos un acta (en Consejo de Ministros) que indica la resolución suprema con la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres en su calidad de premier en mérito a su carta de renuncia y esta en mérito al acta de sesión de la PCM donde indicamos por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la confianza. Si decir eso con esta claridad significa que no me den la confianza, yo no puedo obligar a los legisladores a que lo hagan, pero sí puedo ser honesta y sincera con la ciudadanía", agregó.

Chávez afirmó que el Congreso mutiló la cuestión de confianza en perjuicio del Poder Ejecutivo y consideró en ese sentido que se debe restituir el equilibrio de poderes.

"Un sector del Congreso ha decidido modificar el procedimiento de la cuestión de confianza, que era una prerrogativa que tenía el Ejecutivo, así como el Legislativo tiene la prerrogativa de la interpelación y censura", manifestó la primera ministra.