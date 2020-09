Karem Roca | Fuente: Congreso de la República

La exsecretaria del presidente Martín Vizcarra, Karem Roca Luque, confirmó que grabó ilícitamente al jefe de Estado, según un audio publicado por el programa América Noticias.



"Si por A o B, ellos, supieran de ese audio aparatoso, que tú has escuchado, que yo lo haya grabado al Presidente, ¿eso es un delito? Es que yo te quiero decir: son dos audios", señala en una conversación con quien sería el abogado Fabio Noriega.



Según América Noticias, el interlocutor de Karem Roca sería el abogado Fabio Noriega, quien la tranquiliza ante la posibilidad futura de una problema legal con la revelación de los audios.



"Eso, en su momento le vamos a dar una figura legal", indica el sujeto en el audio.

En otro audio revelado por el citado noticiero, Karem Roca habría afirmado que recibe mensajes del congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización.



"No, el presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso. ¿Cómo se llama? ¿Alarcón? y Alarcón se ha dado cuenta que es una rata peluda. Él me manda a decir que no utilice esos abogados. Por eso es que yo le tengo respeto, porque desde que yo no lo utilizo a él, yo no lo utilizo...".

Karem Roca había negado el viernes pasado en una sesión virtual de la Comisión de Fiscalización del Congreso ser la autora de las grabaciones de los audios difundidos en el Congreso y que involucran al presidente de la República, Martín Vizcarra, con el caso ‘Richard Swing’.

Asimismo, el Jefe de Estado informó, durante un pronunciamiento el lunes, que el Despacho Presidencial decidió cortar el vínculo laboral con Karem Roca.



"Debo decir a los peruanos que lo que hay aquí es la traición de alguien de mi entorno cercano. Me genera tristeza y, además de la decepción, lamento decir que esto es una situación de índole personal, que ha trascendido a la escena política y que ha sido aprovechada por personajes oscuros", expresó.

