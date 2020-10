"Asumo cualquier consecuencia de mi combate contra la corrupción", expresó el presidente Martín Vizcarra. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra aseguró este domingo que "no es casualidad" que se conozca la versión de un aspirante a colaborador eficaz, sobre un supuesto pago para la realización de una obra cuando era gobernador regional de Moquegua, luego que reclamó avances en las investigaciones del caso Odebrecht.



"Hoy día en respuesta sale que un aspirante a colaborador ha dicho mi nombre en un tema vinculado a la corrupción, por favor, ¿No es extraño? cuanto toco a Odebrecht, cuando hablo de luchar contra la corrupción inmediatamente viene este tipo de titular. ¿Quieren callarme? ¿Pretenden que no toque a Odebrecht?¿Pretenden que no combata a la corrupción?", cuestionó.



Martín Vizcarra señaló que no determina de dónde viene el ataque hacia su persona, pero destacó que es "claro y categórico" en decir que desde el primer día de su gobierno ha luchado contra la corrupción.



"Ayer que reclamo qué pasa con investigaciones, al día siguiente sale un titular de una investigación que se supone es reservada, pero ya está en primera plana de un medio de comunicación, deslizando una investigación en ciernes de un aspirante a colaborador, eso ya un titular para intimidar al Presidente, incluso para querer vacarlo, incluso para quere callarlo, ni uno ni otro", dijo sobre un informe publicado por El Comercio sobre la investigación del caso "Club de la Construcción".



"Ningún titular nos va a hacer retroceder"

El Jefe de Estado negó "absolutamente" y "categóricamente" lo dicho por el aspirante a colaborador eficaz que lo vincula a algún acto de corrupción. Además, precisó que dará las investigaciones que corresponda a la Fiscalía y a la población en su conjunto.



"He dicho que siempre voy a dar la cara, no me corro, y seguiré luchando contra la corrupción, ¿creen que con estos esfuerzos me van a doblegar?, están muy equivocados. Asumo cualquier consecuencia de mi combate contra la corrupción y vamos a seguir trabajando en ese sentido", afirmó.



En relación a la filtración del testimonio del aspirante a colaborador eficaz, el mandatario Martín Vizcarra no quiso calificar al Ministerio Público o Poder Judicial sobre al responsabilidad de este hecho. Pero sí resaltó que hay "intereses muy poderesos" involucrados.



"Once obras, megaproyectos, que han sido ya reconocidos como obras donde ha estado involucrada e inmersa la corrupción, cuando hago la denuncia y exijo que se hagan las ivnestigaciones, sale ese titular. Ningún titular nos va a hacer retroceder", expresó.



NUESTROS PODCASTS



'Espacio vital': En este programa, el Dr. Elmer Huerta en qué consiste el periodo de incubación y el de síntomas, fases en las cuales el contagio es mayor con el nuevo coronavirus.