‘Richard Swing’ leyó a la prensa la carta que le dejó a Vizcarra. | Fuente: RPP

El cantautor Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, llegó este mediodía a Palacio de Gobierno para solicitar una reunión con el presidente Martín Vizcarra.

El artista -quien aparece en uno de los audios difundidos en la víspera por el legislador Edgar Alarcón- dejó en Mesa de Partes una carta al jefe de Estado en la que asegura tener pruebas de que “malos elementos del Congreso están conspirando” contra él.

A su salida de la sede de Gobierno, Cisneros leyó el contenido de la misiva:

“Es un honor dirigirme a usted para saludarlo atentamente y solicitarle una audiencia o reunión con su persona a la brevedad posible, ya que es suma urgencia y vital, porque malos elementos del Congreso están conspirando contra usted, atentando contra la democracia peruana, y tengo suficientes medios probatorios que sustentan lo que afirmo. Es mi deber y derecho constitucional como peruano proteger la democracia de mi país y la dignidad de todo ser humano”

Horas antes, en la puerta de su domicilio, ‘Richard Swing’ aseguró que todo lo que dice en el audio difundido por Alarcón es “falso”, un cuento que, según dijo, armó al saberse grabado por la exasesora presidencial Karem Roca y el abogado de esta.

“Me di cuenta (que me estaban grabando) y cuando me di cuenta comencé a armar todo, a decir todo lo que he dicho. (...) Todo lo que han escuchado (es falso), porque quería saber hasta dónde llegaba este Congreso. (...) Todo lo que yo he dicho en ese audio es falso. Tengo las pruebas de esto acá”, aseveró.



