Mensaje presidencial: ¿qué expectativas tienen los sectores de minería, salud, seguridad alimentaria y otros?

Este lunes 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte dará su tercer y último mensaje presidencial, con el desafío de plantear acciones concretas para mejorar la vida de los peruanos. El programa Ampliación de Noticias Regional de RPP conversó con especialistas en diversas materias acerca de las expectativas que se tienen en sectores como salud, minería, seguridad alimentaria, entre otros temas.

Minería: Formalización de mineros artesanales y proyectos

El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi pidió mayor claridad y responsabilidad en los compromisos asumidos por la mandataria, de cara al mensaje presidencial del 28 de julio, y puso foco en el proyecto Tía María.

“En el mensaje presidencial por Fiestas Patrias del año pasado se habló de Tía María, de las ventajas que tenía, de que al mismo tiempo iba a potenciar la pesca, el turismo, y que los que se oponían eran un pequeño grupo de personas ideologizadas”, recordó Herrera Descalzi. No obstante, señaló que hasta la fecha no se ha logrado destrabar el proyecto ubicado en Arequipa. “El avance ha sido mínimo y no creo que se quede (no avance) por la empresa; el problema, más bien, es el de siempre, temas políticos regionales”, apuntó.

En ese sentido, consideró que el Ejecutivo debería enfocar sus esfuerzos en avanzar con la formalización minera. “Lo más significativo es haberse sentado a la mesa para poder discutir el tema con los protagonistas y poner las cartas sobre la mesa. De esto dependerá mucho”, dijo el exministro, quien además resaltó que el desafío no solo involucra a la pequeña minería, sino también a la gran minería, que no desea que le impongan más allá de lo que está establecido.

El exministro también hizo un llamado a separar la minería ilegal de la actividad formal. “El Perú tiene que tener una óptica de que si allá (en la minería ilegal) hay doce mil millones de dólares, no hay que destruirlos, hay que aprovecharlos, y hay que saber cómo formalizarlos y cómo separar la paja del trigo”, señaló Descalzi. A su juicio, este es uno de los pocos frentes en los que el Gobierno podría dejar huella en su último año de gestión, aunque advirtió que ya es un periodo relativamente corto.

Mensaje presidencial: ¿Cuál puede ser el futuro de Petroperú?

Sobre Petroperú, Herrera Descalzi criticó que no ha habido ningún avance significativo desde el año pasado. Recordó que la refinería de Talara costó más del doble de su valor real: “Se construyó por seis mil millones de dólares y la deuda que acarreó fue de ocho mil millones, cuando su valor ronda los cuatro mil millones. El estado tendrá que asumir esa diferencia mientras no se resuelva el problema estructural, Petroperú siempre va a estar pidiendo más dinero”, señaló el exfuncionario.

Finalmente, no descartó la idea de una eventual privatización, pero insistió en que el estado debe tener conocimiento técnico suficiente para negociar: “Se requiere tener un conocimiento que es más allá del conocimiento de escritorio. Petroperú, históricamente, cumplió un gran rol. El Petroperú de este siglo ya no ha sido lo mismo y ha sido, fundamentalmente, un problema de mala administración y de la intervención de lo político por encima de lo técnico”.

Salud: vacunación, atención primaria y precisión en políticas públicas

El tema salud también es clave en todo mensaje por el 28 de julio. El exviceministro de Salud Pública, Percy Minaya, criticó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en materia sanitaria durante los años 2023 y 2024. Según sostuvo, los principales anuncios en el anterior mensaje presidencial se centraron en infraestructura hospitalaria, pero lamentablemente no se ha cumplido. En esa línea, exhortó al Gobierno a dejar de lado las promesas pomposas y enfocarse en metas concretas para el cierre de gestión.

Uno de los puntos críticos señalados por Minaya es el abandono del primer nivel de atención. Recordó que el plan Mil, diseñado para mejorar mil establecimientos de salud en zonas vulnerables, no era construir, sino mejorar, equipar, tener el personal, medicamentos y los elementos básicos como un pequeño laboratorio. Sin embargo, denunció que pocos establecimientos han sido intervenidos y que esos elementos siguen siendo una deuda para el país.

Mensaje presidencial: Vacunación y medicamentos

Minaya señaló que el país arrastra una preocupante inercia en aspectos clave de salud pública, como la cobertura de vacunación. “Apenas tenemos un 40% de avance de vacunación a junio del 2025, cuando deberíamos ya haber pasado el 50%”, alertó. Esta brecha ha generado escenarios críticos como la persistencia de la epidemia de tos ferina en la amazonía.

En cuanto al acceso a medicamentos, el exviceministro fue enfático en señalar que el problema va más allá del abastecimiento. “Gastamos, como peruanos, cerca de once mil doscientos millones de soles en compra de medicamentos en la farmacia privada, de gasto de bolsillo”, advirtió, y resaltó que el 40% de este gasto se destina exclusivamente a fármacos.

De cara al mensaje presidencial por Fiestas Patrias, Minaya hizo un llamado directo a la presidenta Dina Boluarte. “No necesitamos grandes promesas, no se trata de grandes números. Lo que nosotros necesitamos es precisión, compromiso directo, factible, viable. La articulación efectiva entre el Gobierno Central y los regionales es clave para mejorar la atención en el primer nivel”, señaló el exfuncionario.

Finalmente, el exviceministro de salud enfatizó que el tiempo para reformas estructurales "se agotó", ya que viene una nueva administración y volveremos a cero. Por ello, instó a que el mensaje presidencial no se limite a balances, sino que deje un legado concreto en salud pública: mejorar lo esencial y hacerlo bien.

Seguridad alimentaria

A pocos días del Mensaje de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias, la expectativa de los gremios profesionales crece, sobre todo en temas esenciales, como es la seguridad alimentaria.



Según el último informe de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas FAO (Sofi 2023), el Perú lidera en Sudamérica los índices de inseguridad alimentaria moderada a grave, con un 51.7 % de su población afectada. Le siguen países como Ecuador, Argentina y Colombia. Esta alarmante cifra revela que más de la mitad de los peruanos no tiene acceso regular a una alimentación saludable, sobre todo en las regiones más alejadas y vulnerables.



Por ello, desde el Colegio de Nutricionistas del Perú se exige que el Gobierno adopte medidas urgentes y sostenidas para enfrentar una de las crisis más preocupantes del país: la seguridad alimentaria. Maritza Cela, decana de dicho colegio profesional, advirtió que el Perú padece una “triple carga de malnutrición” que combina anemia, desnutrición, sobrepeso y enfermedades crónicas no transmisibles.

“En el Perú tenemos más del 50 % de población que tiene inseguridad alimentaria moderada a grave. Esto es consecuencia directa de la pérdida de acceso económico a alimentos saludables, especialmente en zonas con alta prevalencia de anemia y enfermedades no transmisibles”, señaló.



Escasa presencia de nutricionistas

El Colegio de Nutricionistas del Perú espera que el próximo discurso presidencial de Dina Boluarte incorpore medidas concretas e inversión sostenida en políticas alimentarias, incluyendo la participación técnica y estratégica del nutricionista en todos los niveles de gobierno. Solo así, advierten, se podrá revertir una crisis que compromete el bienestar y el futuro del país.



En entrevista con RPP, Cela criticó la escasa presencia de nutricionistas en el sistema de salud pública, lo cual impide ofrecer educación alimentaria de calidad.



La decana subrayó que, pese al crecimiento económico y a la estabilidad monetaria del país, la mejora no se refleja en la mesa de los peruanos: “Más del 80 % de la población no consume frutas ni verduras, mientras que aumenta el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Eso nos demuestra que las políticas no son integrales ni sostenidas”, lamentó.

Pero, en medio de esta creciente preocupación ciudadana, los indicadores sociales y económicos del Perú continúan reflejando profundas brechas estructurales. La seguridad, la pobreza, la falta de infraestructura son, entre otros, los grandes retos que debería abordar el mensaje presidencial este 28 de julio.

Seguridad ciudadana: violencia fuera de control

La inseguridad se ha convertido en el principal problema del Perú. En lo que va del 2025, se han registrado más de 1 200 homicidios y, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), no hay un solo día sin asesinatos en los últimos ocho años. Uno de los delitos que más ha crecido es la extorsión: si había 3 224 denuncias en 2018; luego, en 2024, hubo 22 190.

“La violencia ya no sorprende, se ha vuelto parte del día a día”, advirtió el economista Patricio Lewis, de la Red de Estudios para el Desarrollo – REDES.

El 56 % de la ciudadanía considera la inseguridad como el principal problema del país. Ante este panorama, Lewis propone una reforma profunda en la Policía Nacional (PNP), con mejores escuelas, currículos actualizados, uso de tecnología forense, y patrullaje focalizado. Además, remarcó la urgencia de fortalecer la inteligencia y la investigación criminal.

Pobreza y anemia: deudas estructurales

Según Lewis, el crecimiento económico del país ha caído respecto a los niveles prepandemia, lo que frena los avances en reducción de pobreza, y aunque la pobreza ha disminuido levemente, aún hay más de 9 millones de peruanos sin acceso a una vida digna.

Según la Red de Estudios para el Desarrollo – REDES, las regiones más afectadas siguen siendo Cajamarca, Loreto y Puno. “Si no tenemos un crecimiento sostenido, no vamos a tener jóvenes con una buena alimentación ni un futuro prometedor”, señaló en RPP.

Además, el país enfrenta una preocupante realidad sanitaria: según REDES el 35 % de niños padece anemia infantil y el 12 % sufre desnutrición crónica. Estas cifras exigen políticas sociales focalizadas, inversión sostenida y articulación entre todos los niveles de gobierno.

Infraestructura y Estado ausente

Para Lewis, el déficit de infraestructura es otro obstáculo crítico. Uno de cada dos colegios del país debería ser demolido por su precariedad; el 90 % de postas médicas no tiene condiciones adecuadas; y el 80 % de vías departamentales aún no está pavimentada. Sin caminos, salud, ni educación digna, hablar de desarrollo es un espejismo.

Finalmente, la inestabilidad institucional agrava el panorama: un ministro dura en promedio seis meses en el cargo y la confianza en las instituciones está por debajo del 50 %: “La salida no es improvisar más, sino construir instituciones sólidas, con políticas públicas basadas en evidencia”, concluyó el especialista.

