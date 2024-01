Titular del Midagri: “Puedo garantizar que el 2024 no va a haber desabastecimiento”

Gobierno Midagri: “Puedo garantizar que el 2024 no va a haber desabastecimiento”

Jennifer Contreras estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Jennifer Contreras, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), descartó que durante el 2024 vaya a haber desabastecimiento de productos, tras asegurar que su sector tiene previsto crecer un 3 % este año.

En Ampliación de Noticias, la ministra aseguró que las “medidas de mitigación” adoptadas por el Gobierno durante el 2023 permitirán tener cifras en verde durante este año.

“Les puedo garantizar que el 2024 no va a haber desabastecimiento. El 2024 venimos con un crecimiento del 3 % en el sector agrario. En el 2023, hubo un decrecimiento de 3.5 %. Esperábamos a más y, en verdad, 3.5 % no es tan alarmante y esto es como consecuencia de factores externos, no del Gobierno, no del sector”, manifestó.

Contreras indicó que su sector estuvo afectado por una serie de factores, como la sequía del 2022, que no se veía en 57 años; así como los conflictos sociales, el ciclón Yaku, el Fenómeno El Niño y la gripe aviar.

“Entonces, definitivamente, nuestros hermanos que producen en todo lo que es la canasta familiar iban a ser afectados”, concluyó.



Medidas de mitigación

La ministra aseguró que durante el 2023 el Gobierno emprendió diversas “medidas de mitigación”, con una inversión de más 4 500 millones de soles, con la compra de maquinaria.

“Estas medidas de mitigación que hemos hecho en el 2023 van a ayudar y van a poder asegurar que de que en el 2024 nuestro sector agrario crezca en un 3 %. Entonces, no va a haber un desabastecimiento”, reiteró.

No obstante, reconoció que hay frutas, como el mango, la mandarina, la uva y el arándano, que están mostrando una merma en su producción. Al respecto, dijo que esto se debe a un tema relacionado con el cambio climático. “Eso ha permitido que no cuaje la flor y ha bajado la producción”, apuntó.