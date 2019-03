Protestas contra el proyecto minero Las Bambas, en Apurímac. | Fuente: Foto: Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú / Video: RPP Noticias

La ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, expresó que si bien el Gobierno tiene la voluntad de diálogo para solucionar el conflicto por el proyecto minero Las Bambas, en la región Apurímac, no se puede llegar a un consenso si los manifestantes extreman sus medidas realizando actos como el bloqueo de las vías.

"Uno tiene la predisposición de dialogar pero hay cosas que no se pueden hacer. Yo puedo protestar legítimamente pero no puedo tomar una carretera, no puedo extorsionar", señaló la ministra sobre el conflicto en Apurímac.

Asimismo, la ministra dejó en claro que el las personas que han sido detenidas en el marco de estas protestas (dos asesores legales de una comunidad y un dirigente) no fueron capturadas por protestar, sino porque "se ha encontrado indicios de actividades de extorsión".

"Entiendo que ha habido una investigación muy paciente desde hace varios meses, la cual ha concluido que se han intentado utilizar mecanismos de extorsión. Por esa razón hay una disposición de la Fiscalía para actuar en función de las personas que estén comprometidas porque eso no está permitido", señaló.

Finalmente, la ministra indicó que la detención del dirigente Gregorio Rojas Paniura no contradice a la voluntad del diálogo expresada por el Gobierno e insistió en que esta captura fue por un trabajo hecho por la Fiscalía y la Policía.

"En este tema no hay solamente un dirigente, hay un conjunto de dirigentes con los que se ha venido dialogando hace bastante tiempo atrás", señaló.

Inauguran reservorios naturales de agua

En otro momento de la entrevista, la ministra de Agricultura informó que, como parte de las actividades por el Día Mundial del Agua, se realizará una campaña sobre la sensibilización y el uso eficiente y racional de este importante recurso.

Una de estas será la inauguración, en Cusco, de una cocha, un sistema ancestral para represar el agua a fin de que pueda ser utilizada para otras actividades como la agricultura.

"Como Ministerio de Agricultura tenemos la meta es 360 cochas para el año 2019 en varias regiones. Parte del trabajo que estamos haciendo es visitar las zonas para inaugurar algunas que están listas y ver el avance de otras", explicó.