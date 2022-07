Mindef rechaza que se haya impedido participación de excomandos Chavín de Huántar en desfile por Fiestas Patrias

Los excomandos Chavín de Huántar marcharon en los exteriores del Pentagonito. | Fuente: RPP / Xenia Martínez

El Ministerio de Defensa (Mindef) rechazó este domingo que se haya impedido la participación de los excomandos Chavín de Huántar en la Gran Parada y Desfile Militar realizada el 29 de julio con motivo de las Fiestas Patrias, en el Cuartel General del Ejército, en el distrito limeño de San Borja.

A través de un comunicado, el Mindef explicó que, en un contexto de pandemia y respetando las recomendaciones del Ministerio de Salud, el Ejército decidió que dicha actividad se realice con la participación únicamente del personal en actividad (Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Ejército, Policía Nacional y Unidades de Riesgo de Desastres), como se dio a conocer en el Comunicado N.º 12/EP, del 27 de julio.

"Sobre la base de este argumento, el Ministerio de Defensa rechaza cualquier versión de una supuesta injerencia en la organización de la Gran Parada y Desfile Militar o que se haya impedido la participación de los excomandos Chavín de Huántar. Las Fuerzas Armadas no están sujetas a decisiones políticas y actúan bajo el mandato de la Constitución", indica el documento.

Mindef lamenta calificativo de "usurpadores"

El Ministerio de Defensa lamentó que a las nuevas generaciones de comandos Chavín de Huántar se les catalogue de "usurpadores" y que se los minimice, "poniendo en duda su formación y alto nivel de capacitación" para actuar ante cualquier situación adversa.

El comunicado concluye señalando que el "Ministerio de Defensa y sus organismos adscritos respetan y valoran la memoria de todos sus caídos, ya sea en un contexto de guerra como aquellos que han participado de hazañas loables”.

Asimismo, remarca que se continúan formando nuevas generaciones para que su legado y su entrega por amor a la patria permanezcan en la memoria de todos los peruanos.

