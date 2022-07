Ministro de Cultura defiende a Beder Camacho y dice que solo “está trasladando una noticia” para que se investigue

Alejandro Salas habló con la prensa tras su participación en la parada militar. | Fuente: RPP

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se refirió a la exclusión de los excomandos Chavín de Huántar de la parada militar por Fiestas Patrias, que se realizó esta mañana en el Cuartel General del Ejército del Perú, conocido popularmente como el Pentagonito.

El ministro dijo no creer que se trata de una represalia contra los exmilitares por el desaire que un grupo de ellos hizo al presidente Pedro Castillo, en abril, durante la ceremonia de conmemoración de los 25 años de la operación en la residencia del embajador del Japón.

“No creo (que haya sido una represalia), más bien habría que preguntarle si hubieran sido invitados, si hubiesen querido aceptar participar. Pero en este caso no se tomó en consideración invitar a civiles por el tema del espacio”, refirió.

Salas remarcó que se trató de un desfile militar en el que participaron oficiales y suboficiales “en actividad”, pese a que en el evento pasaron danzantes de bailes típicos.

“El tema de los danzantes fue una parte alegórica, no eran parte del desfile. No tiene nada que ver con algún tipo de quererlos desplazar (a los excomandos), no es así”, refirió.

Sobre denuncia a Beder Camacho

El ministro de Cultura también fue consultado por la denuncia contra el subsecretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho, quien ofreció al semanario Hildebrandt en sus Trece información que era falsa sobre un presunto plagio en la tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“No he conversado con el señor Camacho, no converso. Sin embargo, más que información falsa, entiendo que ha trasladado a un colega de ustedes determinada información para que el colega pueda ver si es veraz o no”, comentó.

“Está trasladando una noticia para que justamente se pueda investigar; es un ciudadano que tiene una noticia en la mano que considera que es irregular y la traslada al periodismo de investigación para que el periodismo haga su trabajo”, añadió.

Al ser consultado sobre si había la intención de desacreditar a la fiscal de la Nación, el ministro señaló que la funcionaria “dentro de su propio trabajo tiene autonomía y ella ante cualquier noticia que sale sobre ella puede defenderse”.



