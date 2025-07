Ministerio de Cultura descarta declarar en emergencia la gestión de Machu Picchu

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Moira Novoa Silva, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, se pronunció sobre lo manifestado por la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Cusco, quienes pidieron se declare en emergencia la gestión de Machu Picchu por parte del Ministerio de Cultura (Mincul) al considerarlo “obsoleto”.

En entrevista para el programa Conexión de RPP, la funcionaria negó que desde el Mincul vayan a tomar dicha medida y señaló que en la administración del Santuario Histórico de Machu Picchu “intervienen diversos actores”.

“Nosotros como Ministerio de Cultura nos encargamos de la conservación y protección; sin embargo, de la operación turística y toda la dinámica interviene el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)”, indicó.

“Por la parte natural el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el gobierno local y regional”, agregó.

Asimismo, indicó que, al igual que en otros destinos turísticos de la relevancia de Machu Picchu, desde el año pasado se implementó la venta virtual de boletos; sin embargo, reconoció que “podemos tener dificultades”.

En ese sentido, anunció que este jueves la Unidad de Gestión de Machu Picchu sostendrá una reunión con diversos gremios y operadores turísticos, con el propósito de escuchar y resolver los problemas que puedan presentarse.

“Entiendo yo que es con la venta virtual, con la plataforma, pero debo mencionar que no ha tenido ninguna caída. No es que la plataforma no esté funcionando o haya colapsado. No pasa eso. Al parecer es en la compra y la reserva”, detalló.

Venta presencial de boletos

Otra de las demandas de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo del Cusco es que la venta de boletos para visitar Machu Picchu se realice de forma completamente virtual.

Esta solicitud surge debido a la presencia de presuntas mafias que comercializan irregularmente estos tickets, afectando tanto a turistas nacionales como extranjeros.

Al respecto, la viceministra de Cultura explicó que la venta presencial de 1 000 boletos diarios para el ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu obedece a un acuerdo interinstitucional vigente desde el 2022 y que fue adoptado a pedido del mismo distrito de Machupicchu y de operadores turísticos, con el objetivo de dinamizar la economía local.

“Quiero recalcar que esto es un compromiso que tenemos por un acuerdo interinstitucional. No es algo que venga de nosotros como Ministerio de Cultura, sino es una atención al gobierno local y eso es lo que se está haciendo y vamos a establecer los mecanismos y protocolos que se requieran para poder atender al turista”, concluyó.