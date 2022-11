Ministerio de Justicia designa como asesor a exprocurador vinculado al narcotraficante ´Lunarejo´

Javier León fue anteriormente procurador | Fuente: Andina

El Ministerio de Justicia designó como asesor de su Despacho Viceministerial a Javier León Mancisidor, luego de que en octubre del presente año renunciara a la Procuraduría General del Estado a tan solo tres días de ser nombrado para el cargo. La resolución fue publicada esta mañana en el diario oficial El Peruano y cuenta con la firma del jefe de la cartera, Félix Chero.

Como se recuerda, León Mancisidor renunció al cargo de procurador el pasado 9 de octubre a raíz del rechazo que ocasionó su designación. En ese momento, el ahora asesor del Minjus precisó que la decisión respondía a los ánimos de proteger a su familia.

“He tomado la decisión de declinar del cargo, me da mucho pesar, esta es una institución nueva, que no tiene mucha antigüedad y que merece todo el respaldo (...). Es un tema familiar, lo he conversado y se está generando demasiado problema, mi interés es fortalecer el sistema para que el abogado que va a juicio tenga todas las herramientas", dijo entonces a la prensa.



Asimismo, el exprocurador descartó que existiera alguna presión por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo.

"Del Ejecutivo no he recibido ningún hostigamiento, tuve una reunión con los miembros del Consejo Directivo de la Procuraduría y bueno ellos, tanto el representante del Ministerio de Justicia como el representante de la Contraloría que son quienes la conforman junto conmigo, me manifestaron su apoyo", agregó.

Vinculación con ´Lunarejo´

León Mancisidor fue cuestionado luego de que se conociera que fue investigado por la Fiscalía de la Nación por presuntamente ser parte de un fraude que habría favorecido al narcotraficante Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’.

En su defensa, Javier León calificó de "maliciosa" la denuncia interpuesta en su contra por haber ejercido como representante del también exdueño de Aerocontinente, actualmente condenado por lavado de activos y tráfico de drogas.