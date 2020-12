Entrevista en RPP Noticias a Cluber Aliaga, exministro del Interior. | Fuente: Foto: Presidencia

El exministro del Interior Cluber Aliaga se pronunció luego de que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, reconociera que desde el Ejecutivo se cometió un error al nombrarlo en el cargo al cual renunció a los pocos días de haber asumido el cargo por cuestionamientos a los cambios al interior de la Policía.



"No sé si reírme o molestarme por la información que ha dicho la primera ministra. Lo que quedaba claro es que estaban escogiendo a una persona académica, un profesional de la Policía que iba a actuar en el marco de la ley y que iba a trabajar por mejorar la seguridad ciudadana en el país. En ningún momento se me pidió subordinarme", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el exministro acusó a la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, de "mentir de manera descarada" al asegurar que el pasado lunes tuvieron una conversación en la que se acordó que presentaría su renuncia al cargo luego de que se hiciera público sus cuestionamientos al Gobierno.

"La primera ministra está mintiendo de manera descarada y me da pena que una primera ministra mienta, no puede ser. Yo hablé con ella ayer y también con los asesores del presidente y le dije que vamos a trarar esto a las 7 de la noche porque esperaba a esa hora tratar el asunto", comentó.

Aliaga reveló que en la reunión que sostuvo con Bermúdez el pasado lunes, antes de su presentación ante el Congreso, se presentó un informe elaborado por su sector, el cual corroboraba lo que ya había advertido la Defensoría del Pueblo sobre una presunta inconstitucionalidad en los cambios al interior de la Policía hechos por el Ejecutivo.

"La resolución que dio en su momento el presidente estaba afectando un derecho fundamental. Era una decisión que se podía revertir, se podía corregir, pero tener una posición política de no corregir es un abuso, es una arbitrariedad y eso yo, por mantenerme en el cargo, no lo iba a aceptar", señaló.

En otro momento, el exministro cuestionó que desde el Ejecutivo se estén haciendo "imputaciones anticipadamente" antes de realizar una investigación por las denuncias de abuso policial que ocurrieron durante las protestas ciudadanas, las cuales causaron la muerte de dos jóvenes estudiantes.

"En mi caso yo tengo que esperar al resultado de las investigaciones porque hay que respetar la dignidad de las personas. No puedo decir alegremente quién es el autor de un hecho si esto no está debidamente probado. Si después las investigaciones señalan otra forma en la que se desarrollan los eventos, hay que hablar con la verdad", indicó.

Asimismo, Aliaga recordó que cuando asumió el cargo se comprometió al lineamiento del Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. De igual modo, señaló que nunca se allanó "a la pretención de no evaluar y seguir a rajatabla" alguna indicación sobre los cambios al interior de la Policía. "Esa posición nunca la acepté", apuntó.

"Yo he tratado de evitar dar declaraciones no porque esté a favor del Gobierno, estoy a favor de la gobernabilidad (...) Mi planteamiento ha sido para eso. Cuando me invitan a participar es porque la situación estaba en una crisis tremenda y era el momento para hacer algo por el país y la Policía", señaló.



Más temprano, en diálogo con este mismo medio, Violeta Bermúdez reconoció que propuso a Aliaga "por su experiencia en materia de seguridad ciudadana". Asimismo, recordó que cuando conversaron sobre las protestas ciudadanas ocurridas semanas atrás en distintas partes del país, "jamás me dijo que tenía alguna objeción en torno a las medidas adoptadas".



"Me reuní con él por dos horas y le expliqué cuál era las bases de las decisiones que se habían tomado y yo salí de esa reunión tranquila porque me dijo que pasamos la página y miramos hacia adelante; sin embargo, el domingo comenzó a manifestarse en contra de una política de gobierno. El señor no debió aceptar (el cargo) si estaba en contra", señaló.

La jefa del Gabinete Ministerial también reveló que fue ella quien le pidió su renuncia luego de que diera declaraciones públicas en las que cuestionó las decisiones del Gobierno. No obstante, cuestionó que, luego de la conversación telefónica en la que llegó a un acuerdo con Aliaga, este se presentó en el Congreso como ministro para reiterar su cuestionamiento.

"Después de sus declaraciones, cuando tenemos esta reunión, él me sustenta su discrepancia nuevamente, le dije que si no estaba alineado con las políticas no tenía lugar en el Gabinete y me dijo que esa tarde presentaba su renuncia y así quedamos. Sin embargo, por los medios me enteré que estuvo en la Comisión de Justicia", cuestionó.

NUESTROS PODCAST

“Perú será libre con paciencia y sin precipitación” - Las cosas como son

Cada generación tiene que vérselas con las dificultades de siempre que regresan bajo nuevas modalidades o con justificaciones ideológicas diferentes: el caudillismo, el sometimiento del Estado a intereses privados, la corrupción, la inercia de la desigualdad, la tentación de la violencia.