La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, defendió como una "atribución exclusiva y excluyente" del Poder Ejecutivo la designación de César Cervantes como comandante General de la Policía Nacional y señaló "no es una sanción" el pase al retiro a 18 oficiales generales de la institución.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, aclaró que el mandatario Francisco Sagasti utilizó una prerrogativa de forma excepcional para los cambios en los altos mandos de la institución policial.



"Hemos actuado de acuerdo a ley, el Presidente ha actuado de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Es el sistema que permite esta posibilidad. Y los señores no han sido sancionados, ellos salen con todos sus beneficios, salen con todos los derechos que tienen. Evidentemente puede haber un sentimiento personal de salir de la institución, retirarse por esta decisión, pero esto no es un castigo, no es una sanción", dijo.



En relación a los cuestionamientos del Defensor del Pueblo sobre los cambios en la PNP, Violeta Bermúdez se mostró sorprendida y aseguró que solo el Gobierno solo ha recibido un oficio y no un informe defensorial.



"Me sorprendió porque primero el oficio iba con copia al señor (Cluber) Aliaga y segundo porque el Defensor del Pueblo estuvo en una reunión al día siguiente que se tomó la decisión, donde compartimos precisamente esta decisión que se había tomado y los cambios que se iban a hacer en el interior y no dijo nada al respecto, bueno de repente se ha tomado tres semanas en analizar el caso", manifestó.



