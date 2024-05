Ministra de Cultura señala que ya se separó a funcionarios señalados en informe de Contraloría sobre contratación de Joinnus

Leslie Urteaga, ministra de Cultura, indicó este jueves que ya iniciaron los procesos administrativos disciplinarios que correspondan a los exfuncionarios responsables de las irregularidades advertidas por Contraloría en el proceso de contratación de la plataforma Joinnus para la venta de entradas a Machu Picchu.

Según explicó en Nunca es tarde de RPP, estas personas ya fueron separadas del Ministerio de Cultura, pues ya se conocía del informe de Contraloría y que ahora se están realizando investigaciones, a fin de determinar las responsabilidades en las que hubieran incurrido estos exfuncionarios.

“Ya fueron separados de la institución. Sí, les pedimos dar un paso al costado, porque sabíamos que de pronto iba a llegar este tema y es mejor”, sostuvo la ministra.

“Ya estamos iniciando los procesos y procedimientos administrativos disciplinarios que correspondan y seguramente en el procedimiento se verá lo que corresponda en cada uno de ellos, porque necesitamos tener el debido proceso también y ellos harán sus descargos y se verá en el curso de las investigaciones también”, añadió.

Sobre contratación de Joinnus

Urteaga también indicó que la contratación de la plataforma Joinnus para la venta de entradas electrónicas a Machu Picchu pudo haber sido polémica, pero que fue tomada a raíz de un informe previo de Contraloría respecto del sistema previo para los accesos al santuario inca.

La ministra señaló que dicha contratación fue realizada en un contexto de urgencia, pues no podía quedarse paralizada ante una acción que calificó de “irregular”.

“Admito que puede ser polémico porque para hacer un concurso público se requieren requisitos, licitación, concurso público o lo que corresponda que haya hecho la Contraloría (…) Dada la situación mirando que sí teníamos herramientas y no solo herramientas, sino situaciones adversas que nos había dicho Contraloría, es que decidimos tomar esa decisión en urgencia, porque nuevamente, los funcionarios no podemos quedarnos paralizados frente a una acción que es irregular”, indicó.

Defendió uso de plataforma

Sobre el uso de la plataforma Joinnus, la ministra dijo que esta continúa activa, mientras PCM, su sector y el Gobierno Regional de Cusco trabajan para levantar una nueva plataforma que pueda agrupar diversos atractivos turísticos, entre los que destaque Machu Picchu. Precisó que el contrato concluye en la quincena de mayo y que luego se planteará un nuevo sistema.

“Usamos la plataforma que hemos alquilado de Joinnus, porque no podemos quedarnos sin servicio y no podemos retroceder a un sistema que no está habilitado, lo que tenemos que hacer es reforzar lo que tenemos ahora ya como propuesta desde PCM. Creo que hacia fin de mes podremos tener una propuesta”, manifestó.