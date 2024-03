Ministra de Cultura: “Gracias a la nueva plataforma se ha recaudado más de 38 millones de soles”

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se presentó este jueves ante el pleno del Congreso de la República para responder a dos pliegos interpelatorios relacionados a la venta electrónica de boletos virtuales para Machu Picchu.



La integrante del Gabinete Ministerial catalogó de “decisión histórica” la necesidad de renovar el sistema de venta de boletos para el ingreso al santuario inca dada su vulnerabilidad a presuntas prácticas corruptas que ocasionaban millonarias pérdidas.



“Fue una decisión histórica para recuperar el control de nuestro patrimonio cultural. Reformar el sistema de venta de boletos virtuales para Machu Picchu, representa un hito histórico”, señaló durante el pleno.



"Con el anterior sistema de venta de boletos para Machu Picchu, nuestro patrimonio mundial, estuvo plagado de irregularidades, desorden y corrupción y que, ante ese escenario, era imperativo adoptar medidas audaces y efectivas para reformar el sistema y restablecer la confianza en la gestión cultural”, agregó.



Urteaga, afirmó, además, que gracias a la nueva plataforma de venta de boletos se ha recaudado hasta la fecha 38 millones de soles, lo que “impacta positivamente en la Municipalidad de Machupicchu, la cual recibe el 10 % de los ingresos de acuerdo a ley”.



“Desde el inicio del uso de la nueva plataforma se ha garantizado la transparencia y brindado mayores facilidades para la compra de entradas. Esto permitió que más de 300 mil ciudadanos puedan adquirir los boletos por este medio”, sostuvo la ministra.



Dijo, también, que las personas que se dedicaban a la reventa de boletos de acceso a Machu Picchu, acumularon en el 2022 ganancias de más de 25 millones de soles.



Contrato culmina en agosto

En otro momento, manifestó que la reforma en la venta de boletos a los sitios culturales no solo ha mejorado la experiencia de los visitantes, sino que también ha demostrado ser una herramienta eficaz para una gestión libre de corrupción.



“Como cualquier sistema nuevo, la herramienta enfrentó desafíos propios de su implementación inicial; sin embargo, estos obstáculos se han ido superando de manera positiva, demostrando la capacidad de adaptación y mejora continua del sistema”, acotó.



No obstante, precisó que el contrato temporal suscrito para la venta electrónica de boletos para Machu Picchu no constituye una privatización, pues aseguró que dicho acuerdo con la empresa Joinnus culmina en agosto.



En ese contexto, reiteró que desde el Ejecutivo existe un compromiso para crear una plataforma única que garantice la venta de boletos de todos los sitios culturales.