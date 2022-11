Claudia Dávila, ministra de la Mujer. | Fuente: Andina

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, se refirió a las expresiones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre la periodista Sol Carreño, a quien aludió en un acto público en Ayacucho el último 3 de noviembre, al criticar un informe periodístico del dominical Cuarto Poder que ella conduce.

"Son frases que yo no comparto y considero desafortunadas [...] Rechazo eso, pienso que ha habido un exceso de parte de él en esas expresiones", dijo a la Rotativa del Aire de RPP.

En el evento del 3 de noviembre, Torres atacó a Carreño, sin nombrarla, por la emisión de un reportaje sobre una carretera sin asfalto en Huancavelica y cuya obra es una promesa hasta ahora incumplida por el gobierno de Pedro Castillo.

“Pero porque esa señora hace eso y manipula a unas personas del lugar, aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomás al Gobierno. Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, es mala hija, y si tiene hijos solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad”, dijo entonces el titular de la PCM.

Dávila dijo que conversará con Aníbal Torres al respecto y le ratificará su desacuerdo con los calificativos que usó. "Voy a conversar con él para saber exactamente que ha pasado y pedirle, si corresponde, que converse también con Sol (Carreño)", indicó.

La ministra calificó al premier como una persona "muy lúcida" y "un caballero", de quien no cree que "tenga el menor reparo en disculparse".



Pese a que ya pasaron cuatro días desde las expresiones de Torres, Dávila dijo que hasta ahora no ha conversado sobre el tema con el titular de la PCM porque "las agendas son apretadas".

"Yo misma he sido víctima de la prensa agresiva", afirma la ministra de la Mujer

La ministra Dávila cuestionó a la prensa por supuestamente solo reaccionar ante ataques de integrantes de su gremio y no cuando sucede lo mismo con representantes de otros sectores. Al respecto, dijo que ella también ha sido víctima de ataques.

"Yo misma he sido víctima de la prensa, absolutamente agresiva, que miente sistemáticamente en diferentes niveles y con una desfachatez, y ahi nadie dice nada [...] yo también soy mujer y me han atacado durísimo, también con mentiras del más bajo nivel que no voy a repetir; pero ahí la prensa no dice nada. Cuando atacan a una periodista que es mujer también ahi si hay todo un respaldo", manifestó.



Dávila atribuyó los ataques de uno y otro lado a un "problema de violencia estructural" en el país y pidió "bajar un poco el tono, en general, en la política" y "empezar a respetarnos".

Además, criticó a la prensa por quejarse de que no existe libertad de expresión en el país.

"Acá voy a ser muy clara, se ha dicho que no hay libertad de expresión en el Perú. Yo, personalmente, creo que es una gran mentira, porque los periodistas en general, todos los medios de comunicación en el Perú, dicen lo que quieren, cuando quieren, de quien quieren y cómo quieren decirlo", aseveró.