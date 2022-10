Esto es lo que dijo Aníbal Torres sobre la exclusión de periodistas nacionales de la conferencia de ayer. | Fuente: RPP

La Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) desmintió al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, quien esta tarde dijo que la exclusión de periodistas nacionales de la conferencia de prensa realizada ayer en Palacio de Gobierno se dio porque el gremio foráneo pidió “exclusividad”.

“La APEP fue convocada el martes 11 de octubre en la tarde por la Secretaría de Prensa a un pronunciamiento del presidente Pedro Castillo y sus ministros a las 18:00 horas. No se ajusta a la verdad que la APEP haya pedido “exclusividad””, se lee en un comunicado publicado hoy.

Vía Twitter, el periodista Luis Jaime Cisneros, titular de la APEP, tildó lo dicho por Aníbal Torres como “inexacto”.

Como se recuerda, los periodistas nacionales fueron excluidos ayer de la conferencia de prensa realizada en Palacio. Los reporteros y camarógrafos de medios peruanos no fueron permitidos ingresar al ambiente donde las autoridades exponían, hecho que provocó rechazo desde diversos frentes.



Lo que dijo Aníbal Torres

Esta tarde, Aníbal Torres aseguró que la exclusión de periodistas peruanos de la conferencia de prensa fue a pedido de la APEP, por lo que descartó pedir disculpas a los profesionales nacionales.

“Aquí no tengo que pedirle disculpas, porque no le he faltado a la prensa. El hecho de que anoche se haya realizado esta conferencia de prensa solamente con la prensa internacional es porque fuimos informados que la prensa internacional exigía una conferencia de prensa solamente con ellos. Con ustedes, lo estamos teniendo ahora”, manifestó.

“De manera que hay que ser todos más contemplativos el uno con el otro. A mí en realidad no me van a humillar, porque yo no ofendo a nadie, a ningún ciudadano. Yo salgo a contestar igual, yo no ofendo a ningún ciudadano”, añadió.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: