Ministro Chávarry niega tener procesos judiciales: | Fuente: Mininter

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, negó tener sentencias o procesos judiciales en curso y señaló que esto puede corroborarse en las instituciones públicas de administración de justicia. Además, rechazó las acusaciones por una presunta sentencia por abuso de autoridad y otros dos procesos por tráfico ilícito de drogas y por delito contra la administración pública.



"Estas versiones no son ciertas y dañan mi reputación. No tengo sentencias o antecedentes. Mis palabras pueden ser corroboradas por cualquier ciudadano en las instituciones públicas de administración de justicia", aseveró el ministro.



Chávarry Estrada indicó que es importante que la ciudadanía sepa que "no está manchado", por ello -dijo- aceptó asumir el cargo de ministro del Interior. Afirmó que su único interés es trabajar arduamente para enfrentar a la delincuencia común y el crimen organizado en el país.



"Desde el Mininter queremos trabajar de la mano con la Policía Nacional para reducir los índices de victimización y de percepción de inseguridad ciudadana en todo el país. Ese es nuestro compromiso con la población", sostuvo.



Por otra parte, el titular del Mininter indicó que en sus años de servicio en la Policía Nacional del Perú enfrentó cuestionamientos y quejas como parte del desarrollo de sus labores; sin embargo, descartó que haya enfrentado algún juicio o que fuera sentenciado por temas de abuso de autoridad.



Chávarry Estrada aseguró en que continuará trabajando articuladamente con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para combatir frontalmente a la criminalidad en todo el territorio nacional. "Estamos trabajando unidos para fortalecer la seguridad ciudadana y mantener el orden interno. Avancemos por ese camino", concluyó.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo ha sido la pandemia en el 2021? - Espacio Vital

La aparición de nuevas variantes y el inicio de la vacunación a nivel mundial marcaron el 2021. ¿Cuánto ha cambiado y qué hemos aprendido? Nos comenta el Dr. Elmer Huerta.