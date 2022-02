Alfonso Chávarry Estrada juró como nuevo ministro del Interior | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El coronel (r) de la Policía Nacional del Perú (PNP), Alfonso Chávarry Estrada, defendió su reciente nombramiento como ministro del Interior, luego de los cuestionamientos que se generaron por una supuesta sentencia por abuso de autoridad y otros dos procesos por tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública.

"Si estuviera manchado o tuviera antecedentes, no me hubiese presentado a este puesto. He venido trabajando en Sucamec y en otras entidades y en mi Hoja (de Vida) no tengo ninguna sentencia por narcotráfico, me están haciendo daño en ese aspecto. Yo tengo más de 30 felicitaciones en la PNP durante la época en la que he estado en actividad", indicó.

Luego de destacar su trabajo en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y la delincuencia, el nuevo ministro calificó de "delicado" que se mencione que ha sido investigado en el Ministerio Público por alguno de estos delitos. Al respecto, señaló que "yo he denunciado estos casos de narcotráfico y he hecho operativos en los que he capturado a delincuentes".

"En el caso de abuso de autoridad ahí sí (tiene proceso) porque el policía que trabaja en la calle está sujeto a denuncias, a críticas y a varias cosas. Yo he tenido varias quejas, no juicios, y en ningún momento me han sentenciado, en todas he sido absuelto. No estoy manchado, no tengo sanciones de rigor", explicó en declaraciones a la prensa.

Tras una reunión con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, el nuevo ministro pidió que se presenten las "pruebas" sobre una supuesta denuncia en su contra por presunto tráfico ilícito de drogas. Asimismo, señaló que recién evaluará el caso de los ascensos en la Policía, aunque garantizó el respaldo a su personal, principalmente a los subalternos.



"Con respecto a la inseguridad yo me comprometo con el pueblo a trabajar con mi Policía para bajar el alto índice de inseguridad. Vamos a trabajar mañana, tarde y noche. Tengo muy buenos policías y a esos policías los voy a apoyar (...) Con ellos mismos vamos a operar, voy a salir a supervisar con mis generales en los operativos contra la delincuencia", indicó.

"Al buen policía lo voy a incentivar, al policía que me trabaja en la parte operativa lo voy a incentivar, inclusive le voy a dar ascensos, pero al policía que está por el mal camino tiene los días contados porque no voy a permitir eso. No va a haber falso compañerismo y con mi personal voy a seguir adelante, lo voy a apoyar", agregó.

Héctor Valer: Pedro Castillo me escuchará

El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, defendió la designación del nuevo Gabinete Ministerial, pese a que algunos sectores estarán liderados por personas que no reportan mayor experiencia en estos rubros, como los casos de Alejandro Salas, en el Ministerio de Cultura, y Wilber Supo, en el Ministerio del Ambiente.

En entrevista con RPP Noticias, Valer Pinto resaltó la "juventud" del nuevo ministro de Cultura, Alejandro Salas, y pidió "darles la oportunidad a los jóvenes". Asimismo, pidió "dejarlos trabajar" esta semana para que puedan preparar los planes de su sector que próximamente serán expuestos y debatidos en el Congreso de la República.

"Se le da oportunidad al hombre preparado, al hombre que puede hacer proyectos interesantes. Él (Wilber Supo) es egresado de la Universidad San Marcos y fue docente y creemos que hay que descentralizar la oportunidad para que las regiones que tienen profesionales como Wilber Supo puedan asumir cargos importantes", apuntó.

El nuevo titular de la PCM negó que la designación de Wilber Supo haya sido parte de la denominada "cuota cerronista", pero también dio a entender que no fue su propuesta. Además, señaló que, tal como lo ha manifestado, el presidente Pedro Castillo "escuchará al presidente del Consejo de Ministros".

