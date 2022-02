Alfonso Chávarry, ministro del Interior. | Fuente: Andina

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dijo que desconoce las denuncias contra el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, sobre agresiones físicas contra su esposa e hija reveladas en la víspera por los medios de comunicación.

"Desconozco sobre el particular, recién he ingresado (al gabinete ministerial) no conozco los antecedentes", dijo a la prensa durante la presentación de operativos policiales.

Chávarry dijo que todas las personas están sujetas a investigaciones y que sea la autoridad competente quien "investigue y determine la responsabilidad sobre los casos que uno ha cometido".

Respecto a los cuestionamientos desde el Congreso a Valer y otros ministros, incluido él, con miras al pedido del voto de confianza, indicó que "eso es normal" y los miembros del gabinete objetados deberán aclarar su situación.

"Que evalúen a los ministros, que evalúen nuestra participación, que evalúen nuestra hoja de vida, y ellos tienen la palabra", dijo.

Chávarry comentó que tampoco conoce "a los nuevos ministros que han ingresado", solo "de vista el día de la juramentación".

Chávarry: "Me han absuelto de todo"

El ministro, coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú, también aseguró que ha quedado libre de una supuesta sentencia por abuso de autoridad en su contra.

"Lo importante es que la utoridad competente determine que uno no está implicado, me han absuelto en todo", aseveró.

Ayer miércoles, Chavarry reconoció que tuvo un proceso por el cargo mencionado, pero aseguró que nunca fue sentenciado. Además negó haber sido procesado por tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública. "El policía que trabaja en la calle está sujeto a denuncias, a críticas y a varias cosas. Yo he tenido varias quejas, no juicios, y en ningún momento me han sentenciado, en todas he sido absuelto. No estoy manchado, no tengo sanciones de rigor", dijo.

Este jueves, ante la insistencia de la prensa para que responda sobre los cuestionamientos al nuevo gabinete ministerial pidió que le consulten sobre otros temas.

"Quisiera que me pregunten sobre la inseguridad ciudadana, sobre la problemática del índice delincuencial", dijo.





