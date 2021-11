Walter Ayala | Fuente: mindef

El ministro de Defensa, Walter Ayala, negó este lunes haber influenciado en el proceso de ascensos de algunos miembros de las Fuerzas Armadas.

Más temprano, los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la FAP, Jorge Chaparro, denunciaron presuntas presiones para efectuar cambios en la institución.

"Lo que yo niego es una interferencia en los ascensos. Es más, cuando los ascensos llegan a mi mano, yo no lo observé, yo he firmado y lo he publicado", dijo ante la prensa.

Asimismo, criticó al excomandante del Ejército por haber salido a la prensa a realizar se denuncia.

"El señor Vizcarra para mí ha quedado descalificado realmente. Hasta ayer, he conversado con él, se la ha dado las gracias, ahora está por todos lados... Pienso que hoy ha entrado a un escenario político, al parecer se está juntando con grupos políticos", expresó.

"Le mandé un WhatsApp por uno que ascendió a general diciéndole 'comandante Vizcarra, este señor tiene varias denuncias' y él me contestaba 'pero en el legajo no está'. También le mandaba diciendo 'tenga cuidado con esas personas' o le mandaba nombres, sí, es verdad, pero nunca le he dicho 'asciende esta persona', yo soy el ministro de Defensa, no soy el señor que vende pan en la calle", añadió.



De otro lado, Walter Ayala señaló que está evaluando renunciar al cargo porque "están politizando un tema y lo están metiendo hasta al presidente (Pedro Castillo)".

"Estoy evaluando mi renuncia. Si lo hago no es el único trabajo", refirió.

"El presidente no ha pedido que me quede ni me vaya, tengo su apoyo, yo decidiré", añadió.



Las denuncias

El General de División José Vizcarra Álvarez, excomandante General del Ejército, sostuvo en 'Ampliación de Noticias' de RPP que el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro de Defensa Walter Ayala, así como el mismo jefe de Estado Pedro Castillo, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles.

"Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes de a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados", manifestó.

Por su parte, el comandante Jorge Chaparro señaló que se quiso "influenciar" el proceso de ascensos dentro de la institución. Ello durante la ceremonia de relevo y reconocimiento al comandante de la Fuerza Aérea del Perú.

"Un general y dos coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascenso. Somos pocos, nos conocemos. Un grupo de oficiales ha querido influenciar en las renovaciones y también los conocemos", dijo.

La Comisión de Defensa ha citado para mañana martes a los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la FAP, Jorge Chaparro, a partir de las 3 de la tarde.