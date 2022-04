Rosendo Serna, ministro de Educación | Fuente: Andina

El ministro de Educación, Rosendo Serna, habría plagiado en más de 70% la tesis que presentó en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, para obtener el grado académico de doctor, según reveló anoche el programa “Cuarto Poder”

La tesis titulada “El marco del buen desempeño docente y la inteligencia emocional en los docentes de las instituciones educativas del nivel secundaria de la UGEL Huánuco, 2017″ fue sustentada por Serna en diciembre de 2019 en la referida universidad; sin embargo, según informó el programa dominical, luego de revisar el documento con el software Turnitin, especializado en detectar plagios, se detectó que el 72% del trabajo no era original.

Este porcentaje revela la coincidencia con otros textos no citados debidamente. Según se informó, en el capítulo del marco teórico, Serna habría plagiado una tesis de 2018 presentada por Klin Papas Tucto en la misma casa de estudios. En la sección que corresponde a “definición y propósitos”, el ministro habría colocado fragmentos que corresponden a material informativo del Ministerio de Educación. Además, de extractos de un Power Point de 2017 realizado por la Unidad de Gestión Educativa Melgar y otros documentos académicos como revistas especializadas de Ecuador.

La revisión con Turnitin fue realizada por personal de la Universidad Científica del Sur. Además, la tesis fue revisada con el mismo software por la Pontificia Universidad Católica del Perú arrojando que el 70% de la tesis no es original.

Dicha tesis de 91 páginas le permitió al actual ministro de Educación obtener el grado académico de doctor en Psicología Educacional y Tutorial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.

Niega plagios

El ministro Rosendo Serna, en diálogo con “Cuarto Poder”, negó haber plagiado su tesis doctoral y afirmó que tomó fragmentos de otros autores porque era necesario como parte del análisis que realizó en su trabajo académico.

“Yo hago un análisis de este documento compendio trabajado por maestros, todo este texto yo tengo que transcribirlo y analizarlo. Yo cito textualmente el marco normativo. Tienen que ser iguales porque estoy analizando eso”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que no consideró “algunas citas” en su tesis. “Puedo reconocer que algunas citas no se han considerado, pero sí tiene originalidad [...]. He cumplido todos los requisitos”.

Como se sabe, Rosendo Serna asumió la cartera de Educación el 29 de diciembre de 2021 en reemplazo de Carlos Gallardo quien fue censurado por mayoría en el Congreso de la República debido a los cuestionamientos por la filtración de la prueba única de nombramiento docente del año pasado.





