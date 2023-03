Las clases escolares se darán en Puno el 20 de marzo | Fuente: Andina

El ministro de Educación, Óscar Becerra, manifestó este domingo que las clases escolares en Puno comenzarían el 20 de marzo, una semana después que el resto de regiones, debido a que el mismo gobierno regional cree que es la fecha ideal para respetar las 39 semanas respectivas.

"He leído hoy día, con mucha satisfacción, a pesar de que la intención parece que es desmentirme, un comunicado del gobierno regional de Puno que dicen que ellos desean el inicio del año escolar y que van a garantizar las 39 semanas aun cuando planean iniciar el 20 de marzo debo decir que eso está dentro de su mandato", explicó en una entrevista al programa Punto Final.

Óscar Becerra lamentó las malas condiciones que hay en la infraestructura de varios colegios, pero señaló que este es un problema que no inició con este gobierno.

“Es una situación de ‘posguerra’ en la que estamos. No puede ser que no haya una sola calamina en el almacén del Ministerio de Educación como si no supiéramos que lloviera todos los años. Una sola aula prefabricada, como si no supiéramos que todos los años algún colegio se lo lleva un huaico. No hay ni una. No estamos jalados, como dice el reportaje, estamos negativos”, manifestó.

Por otro lado, reiteró que no es viable una huelga de docentes en estos momentos porque todo lo que los gremios acordaron con el gobierno pasado se ha cumplido.

"No hay ninguna razón legal para convocar a una huelga. Por lo tanto, cualquier huelga que hagan será ilegal y sancionada. El maestro que no va (a clases) se le descuenta (su sueldo)", enfatizó.

El Poder Ejecutivo informó desde enero pasado que el año escolar 2023 iniciará el 13 de marzo en todo el país. Por ello ya se está repartiendo el material educativo.

Anuncian la construcción de más colegios

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Luis Quintanilla Gutiérrez, anunció el pasado jueves la construcción de más colegios y la ampliación de más alumnos por sección, tras admitir que la capital tiene una brecha histórica de infraestructura.

Quintanilla sostuvo en entrevista con el programa especial "Regreso a clases" que en toda Lima Metropolitana hay infraestructuras antiguas y afirmó que hay colegios en el Centro de Lima con 80 o 90 años de antigüedad.

"En Lima Metropolitana también se está empezando la construcción de 100 nuevos locales escolares de primer mundo, reemplazando los que ya teníamos, 59 con las escuelas bicentenario, en la figura de Estado a Estado, y 41 en la figura de asociación público privada", precisó.