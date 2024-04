Ministro de Justicia considera que Marita Barreto no debería “politizar” separación temporal de Harvey Colchado

Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, consideró este lunes que la fiscal Marita Barreto no debería “politizar” la separación temporal del coronel Harvey Colchado de la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, al señalar que dicha medida es “una venganza del poder corrupto”.

Desde la sede del sector que dirige, el ministro indicó que la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) debe aclarar lo que dijo, pues a su criterio, ha deslizado que el proceso contra Colchado es una decisión política, cuando se trata de un proceso administrativo que debe ser resuelto por Inspectoría de la Policía Nacional del Perú.

“Creo que ella es la que debe dar la aclaración, porque ella como fiscal no debería politizar una situación que está en manos de la policía. Este no es un hecho producto de una decisión política, esto no está hecho con el propósito de perseguir a alguien, esto es un proceso administrativo disciplinario y los procesos administrativos, como todos los procesos, deben ser guiados dentro de su marco de competencia”, dijo.

En esa línea, el integrante del Gabinete Ministerial sostuvo que, si bien considera una fiscal muy competente a Marita Barreto, sus declaraciones “no le hacen bien a su cargo” ni al proceso administrativo contra Harvey Colchado.

Declaraciones de Marita Barreto

En vísperas, la fiscal Marita Barreto expresó su preocupación por la separación temporal del coronel Harvey Colchado de la Diviac y tildó de “incongruente” e “insólita” la decisión de la Inspectoría de la Policía Nacional, pues consideró que no hay indicios para iniciar un proceso administrativo contra el coronel.

También señaló que lo ocurrido con Harvey Colchado “es una venganza del poder corrupto” contra el trabajo del Eficcop y recordó que, en varias ocasiones, se buscó retirar al coronel de la jefatura de la Diviac.

“Cuántas veces se intenta sacar al coronel Colchado del equipo especial que investiga delitos de corrupción, pero no cualquier corrupción, es la corrupción del poder, quienes detentan el poder más alto en el Perú, es a ellos a quienes nosotros investigamos”, sostuvo en el dominical Cuarto Poder.