Abogado de Harvey Colchado niega que torta de cumpleaños haya aludido a allanamiento a casa de Dina Boluarte

Judiciales Stefano Miranda consideró que no se ha cumplido el debido proceso al separar a Colchado de su cargo en la Diviac

El último sábado, el coronel Harvey Colchado fue separado temporalmente de la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional, como parte de un procedimiento administrativo disciplinario que se le aperturó por una infracción "grave" y otra "muy grave".

Según declaración de su abogado, Stefano Miranda, la medida habría sido originada por la foto de la torta de cumpleaños de su cliente -que fue difundida por terceros a través de las redes sociales- con un decorado que hacía alusión al allanamiento de un local con un ariete. Como se recuerda, dicho procedimiento fue el que se aplicó a la casa de la mandataria Dina Boluarte, el pasado 30 de marzo.

Ante ello, en diálogo con RPP, Miranda indicó que dicha foto fue subida por su cliente a su estado de WhatsApp personal, pero negó que el decorado hiciera alguna alusión al allanamiento del domicilio de la presidenta.

"Ha sido difundida en su estado de WhatsApp como celebración de su natalicio, el día de su cumpleaños, que fue regalada esta torta por el personal de protocolo de la Diviac, y por sus compañeros de trabajo", indicó.

"Lo que estamos haciendo el día de hoy (es) hacer ver que no ha sido alusión al allanamiento de la casa de la presidenta, y que ha sido una torta preparada con una temática, días antes de su natalicio, y la persona que ha preparado la torta es clara en señalar que es producto de la acción de la Diviac, de manera constante", agregó.

Asimismo, el jurista sostuvo que la interpretación personal de un decorado no debería ameritar siquiera la apertura de una investigación.

"Las interpretaciones que podamos tener las personas tienen que ser acordes al derecho disciplinario, y el subir una fotografía por celebración de tu cumpleaños, me parece que no debería ni siquiera ameritar una investigación", aseveró.

"Vamos a pedir el levantamiento de la medida, para que esta misma oficina de Disciplina que ha emitido esta resolución, reconsidere con nuevos hechos que estamos presentando, que acreditarían que no es una mofa contra la presidenta, que no lo ha presentado con una situación de difundir ante los medios de comunicación, y que la interpretación de una periodista, fuente abierta, no significa una clara difusión y daño de la imagen institucional", sostuvo.

La separación temporal de Colchado "es draconiana" e "ilegal"

Asimismo, Stefano Miranda consideró que la separación temporal de Colchado de la jefatura de la Diviac era "draconiana" e "ilegal", puesto que no se estaría siguiendo el debido proceso.

"Todos los efectivos policiales están sometidos a la rendición de cuentas, y por lo tanto corresponde a un inicio de procedimiento administrativo disciplinario para poder investigarlos. Pero separarlos temporalmente del cargo, implementar una medida cautelar draconiana, desproporcional, que no tiene motivación alguna, es ilegal, y por eso, nosotros vamos a accionar de manera inmediata", señaló.

"Nosotros no estamos increpando que nos sometamos cualquier indicio de investigación que haya originado este pantallazo del WhatsApp. Lo que sí es la medida draconiana y excesiva que se le implemente cuando no corresponde, ni siquiera a una infracción muy grave", añadió.

Para el abogado, "en el peor de los casos", su cliente "habría incumplido directivas de las redes sociales" dictadas por la institución policial, pero no correspondería "una separación temporal" del cargo.

"No está justificada, la (infracción) MG 92 no le corresponde, porque es difundir dañando al efectivo policial y al servicio policial. ¿Cuál de esos dos presupuestos se ha cumplido? Si estamos relacionando que la torta temática es contra la presidenta, no calza esa infracción", sostuvo.

"La norma establece que la Oficina de Disciplina debe pronunciarse en 5 días, de acuerdo al levantamiento que estamos solicitando. De no ser así, tenemos el recurso de apelación para que la oficina de la macrorregión resuelva la medida cautelar que se ha interpuesto", puntualizó.