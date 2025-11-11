Ministro de Justicia sobre jefe del INPE: "Tampoco es que se tenga que cambiar a un funcionario porque aparezca alguna denuncia"

El ministro de Justicia, Walter Martínez, señaló que esperarán los resultados de las investigaciones al jefe del INPE, Iván Paredes, a quien se vincula con un presunto cobro de coimas para liberar a reo, aunque precisó que se respeta "el debido proceso y el derecho a la defensa".

"Todo el personal del INPE está en permanente evaluación. En el caso de las denuncias periodísticas que han salido respecto del señor Iván Paredes, lo que hemos hecho es activar el sistema disciplinario. Serán estas instancias administrativas disciplinarias las que determinarán si se le abre un proceso disciplinario, si es que se le sanciona, o si es que no habría responsabilidad", apuntó.

Al ser consultado puntualmente sovre si Iván Paredes goza de su confianza a pesar de estos cuestionamientos y si considera que se le debería cambiar, el ministro de Justicia insistió en que se debe respetar el derecho a la defensa y escuchar los descargos del jefe del INPE.

"Lo que nosotros no vamos a hacer es cambiar a algún funcionario por alguna denuncia que se haya presentado. Tenemos que respetar la institucionalidad, debemos respetar los procedimientos que ya están establecidos. Tampoco es que se tenga que cambiar a un funcionario porque aparezca alguna denuncia", agregó.