Operativo en Challapalca: incautan equipos tecnológicos en penal presuntamente utilizados para extorsionar

La intervención se realizó en el pabellón 1, segundo piso (lado “A”). El Inpe indicó que los internos involucrados en este caso serán trasladados al penal de Cochamarca.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ejecutó un operativo en el penal de Challapalca, ubicado en la región de Tacna, con el objetivo de neutralizar las actividades ilícitas y extorsiones que se generan desde las cárceles.



La intervención se centró en el pabellón 1, segundo piso (lado “A”), celda 11, donde se descubrió sofisticados dispositivos de comunicación.



En un comunicado, el Inpe indicó que el operativo se desarrolló con la colaboración del personal encargado del mantenimiento de los baños de las celdas. Durante el registro, se utilizó un martillo para perforar la zona del inodoro, lo que permitió descubrir un envoltorio de plástico oculto en la pared.



Ante esta situación, se inmovilizó el área y se notificó al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para continuar con las diligencias correspondientes.



Una vez informada la Fiscalía Penal de Turno de Tarata, los efectivos policiales trasladaron los objetos hallados a las oficinas del destacamento de la PNP de Challapalca. En la diligencia se incautaron varios dispositivos tecnológicos que estarían siendo utilizados para actividades ilícitas dentro del penal.



Entre los elementos encontrados se incluyen dos placas reuter, dispositivos repetidores de Wifi, dos cables Ethernet, un transformador, dos cables RJ45 con conector, dos cables USB, un cargador de celular, dos pares de audífonos, dos celulares y 15 protectores fundas de goma de audífono.



El presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco, dijo que esta intervención es parte de una operación coordinada con las autoridades penitenciarias y una acción firme en la lucha contra las actividades criminales dentro de las cárceles.



Además, indicó que los internos involucrados en este hallazgo serán trasladados al penal de Cochamarca (región de Pasco).