El actual ministro de Salud tiene una serie de cuestionamientos sobre sus labores como médico. | Fuente: Ministerio de Salud

El ministro de Salud, Hernán Condori, respondió a la prensa ante los cuestionamientos en torno a su gestión como médico, como cuando promocionaba el consumo de 'agua arracimada', o cuando anunciaba la detección del cáncer de cuello uterino en 1 minuto.

Condori negó que vaya a renunciar tras los pedidos del Colegio Médico, y la reciente renuncia del consejo consultivo de la cartera. "¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo?", dijo.

Además, pidió que lo dejen trabajar ya que solo tiene en el cargo un par de días. "Estoy cuatro días en el cargo y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos. Hechos, no palabras", sostuvo.

Argumentos

Condori explicó que este nunca ha recetado 'agua arracimada' y que, de haberlo hecho, ya hubiera renunciado al cargo. "Vayan a Chanchamayo, al valle del Perené donde vivo y sáquenme una receta de esa agua a un paciente. Me sacan una y me voy", expresó.

Por otro lado, aseguró que sí se puede realizar un descarte de cáncer de cuello uterino en 1 minutos y que este se dedica a la medicina preventiva.

"Cuando decimos diagnóstico en 1 minuto, es así. Que me desmienta un médico ginecólogo, que me desmienta un especialista y que no desinforme", indicó.

"La colposcopía no es otra cosa que colocar la espécula en la vagina y ver en una cámara la imagen del cuello uterino. Colocamos un acétido y ahí podemos identificar si hay lesiones precancerosas", continuó.

"Estoy haciendo medicina preventiva", agregó. El ministro además se refirió en torno a la renuncia del Equipo Consultivo de Alto Nivel del Ministerio de Salud, encargado de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19.

Al respecto, dijo que en el Perú hay una gran variedad de especialistas. "El Perú tiene un montón de profesionales preparados y capacitados para ocupar cargos", manifestó.





