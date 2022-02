Waldemar Cerrón sobre el ministro de Salud: "Solo se está viendo los temas negativos, hay que dejarlo trabajar"

Congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, reiteró su respaldo al cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, sobre quien dijo que "se está haciendo un cargamontón" por las críticas y pedidos de renuncia que recibió tras conocerse que promocionó el uso del 'agua arracimada' pese a no tener autorización de Digemid.

"Solamente se está viendo los temas negativos, él está empezando su gestión y hay que dejarlo trabajar. Aquí hay una persecución y me parece, más bien, que quienes son responsables de estos temas son los organismos que deben dar la certificación. Por ejemplo, acá en el Perú se venden panetones con octógonos y no se dice nada", indicó.

"No se ha visto tanta persecución e investigación contra los ministros porque siempre han habido problemas por los ministros en todos los regímenes, o en qué gobierno se ha cuestionado tanto a los ministros como se hace ahora. Déjenlo trabajar y veamos los resultados", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario atribuyó los pedidos de renuncia al ministro de Salud -incluido el de importantes gremios médicos- al perfil político del gobierno del presidente Pedro Castillo. Además, señaló que Hernán Condori ofreció el 'agua arracimada' como una propuesta de "medicina alternativa" y no como una "medicina curativa".

"No me preocupa (el rechazo), mas bien insto al Colegio Médico, a esos laboratorios químicos, a que aporten a la Patria, que dejen un porcentaje al país. También hay colegios médicos y de trabajadores que se han pronunciado a favor del ministro y eso no se quiere decir. Más importante es preguntarles (a los gremios) cuál ha sido su aporte al país", indicó.

Ministro de Salud responde a cuestionamientos

Por su parte, el ministro de Salud, Hernán Condori, respondió a los cuestionamientos en su contra por parte de diversos sectores que le piden dejar el cargo por supuesta falta de experiencia e idoneidad.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que él ha demostrado capacidad cuando se desempeñó como director de la Red de Salud de Chanchamayo, donde, señaló, su gestión logró construir “un hospital hermoso”.

"Tengo capacidad, ya lo he demostrado en Chanchamayo. Cuando asumo la dirección construimos un hospital hermoso, de lo que tenía 5 o 6 especialistas, hoy tiene una gama de especialistas, eso es capacidad", señaló.

Ante los pedidos de renuncia desde el Colegio Médico del Perú (CMP), el ministro Hernán Condori indicó que va "a trabajar en favor del pueblo".

Se refirió también a la afirmación realizada desde el gremio médico en la que se asegura que habría ofrecido servicios de medicina obstétrica, pese a no tener la especialidad. Según aseguró, él en ningún momento ha dado estos servicios y que en Chanchamayo todos lo conocen como médico general.



Respecto de las renuncias registradas dentro del Ministerio de Salud, el titular de dicho sector señaló que es lo normal cuando asume una nueva gestión y que este viernes revisará las cartas que se le ha remitido. Añadió que quienes renunciaron de forma irrevocable, “tendrán sus motivos”.

Además, negó haber promocionado en sus redes sociales el agua arracimada por la que ha sido criticado. Añadió que él ha revisado que este producto sí se encuentra registrado en la Digesa "como agua para poder hidratarse".

